Dan Hurduc preia mandatul de șase luni la conducerea Clubului Fermierilor Români

Dan Hurduc preia mandatul de preşedinte al Clubului Fermierilor Români pentru perioada 1 ianuarie 2026 – 1 iulie 2026, a anunţat vineri organizaţia agricolă, transmite Agerpres.

Clubul rămâne ataşat principiului reprezentativităţii şi al echilibrului, prin mecanismul Preşedinţiei rotative, introdus pentru prima data la nivelul organizaţiilor din România de reprezentare a intereselor fermierilor, se precizează într-un comunicat de presă transmis agenției.

Dan Hurduc este unul dintre cei mai experimentaţi antreprenori agricoli din România, administrează compania Evel -H Company, o societate cu capital românesc înfiinţată în 1999. Aceasta s-a dezvoltat de la o firmă de consultanţă în biotehnologii la o afacere agricolă semi-integrată, specializată în exploatarea terenurilor agricole şi în servicii de automatizare a silozurilor, condiţionare şi depozitare a cerealelor şi oleaginoaselor.

Obiectivele mandatului: accesul la tehnologie, piețe echitabile și produse de creditare avantajoase

Experienţa sa în managementul fermei şi în tehnologii avansate constituie un atu important pentru poziţia de preşedinte.

“În faţa provocărilor climatice, a presiunii concurenţei neloiale internaţionale, a politicilor publice pe termen scurt, a gradului major de îndatorare a fermierilor, precum şi a lipsei de finanţare adecvată a sectorului – o criză fără precedent în accesul la finanţare al fermierilor – vom pune fermierii români în centrul deciziilor, promovând accesul la tehnologie, pieţe echitabile şi produse de creditare avantajoase pe termen mediu şi lung. Clubul Fermierilor Români a demonstrat că poate fi o voce puternică şi profesionistă, vom continua să construim pe această temelie, pentru o agricultură românească competitivă, digitală şi durabilă”, a declarat Dan Hurduc, preşedintele Clubului Fermierilor Români.

Anul 2025 a fost marcat de proiecte strategice majore ale Clubului: formarea tinerilor lideri şi a antreprenorilor în agricultură, lansarea programului naţional “AGRI4FUTURE România: Obiectiv 2035” şi demararea celor patru proiecte-pilon, respectiv reducerea deficitului balanţei comerciale pentru produse agroalimentare, noi mecanisme de finanţare a agriculturii, sistemul naţional de gestionare a riscurilor climatice şi de piaţă şi digitalizarea agriculturii, au transmis reprezentanţii CFRO.

“Clubul a organizat opt Forumuri Regionale, reunind peste 1.500 de participanţi, în urma cărora a construit o strategie integrată pentru agricultură performantă, într-un orizont 2035. De asemenea, conferinţa naţională AGRI4FUTURE din luna octombrie a adus împreună peste 700 de fermieri, reprezentanţi guvernamentali şi europeni şi Comisarul European pentru Agricultură şi Alimentaţie, Christophe Hansen, pentru a dezbate actuala şi viitoarea PAC”, se menţionează în comunicat.

În actualul mandat, Dan Hurduc va continua acţiunile iniţiate şi urmărite Consiliul Naţional de Coordonare al Clubului, dar îşi propune să atingă şi obiective specifice zonei agricole în care activează.

Astfel, noul preşedinte îşi propune promovarea unei viziuni strategice, integrate, pe termen lung, pentru dezvoltarea agriculturii româneşti, în cadrul procesului AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, care cuprinde acţiuni şi proiecte vizând integrarea lanţului valoric agroalimentar, finanţarea, digitalizarea şi managementul riscului, cu scopul de a construi o agricultură performantă, sustenabilă şi investibilă.

De asemenea, alte obiective vizează desfăşurarea campaniei naţionale de consultare multi-partenerială a tuturor actorilor din sectorul agroalimentar, pentru o poziţie coerentă, asumată şi favorabilă a României în ce priveşte viitoarea Reformă PAC post-2027; promovarea şi sprijinirea identificării şi lansării unor noi instrumente de finanţare şi facilitare a accesului la finanţare, pentru gestionarea actualei crize de finanţare a capitalului de lucru şi pentru investiţii în agricultură (MADR, FGCR, BID); promovarea unui mecanism naţional de gestiune integrată a riscurilor climatice care afectează agricultura, care să includă la rubrica de riscuri majore seceta şi arşiţa; promovarea la nivel naţional a unor modele testate de utilizare a noilor tehnologii digitale şi AI pentru integrarea proceselor în fermă în luare deciziilor, gestiunea cheltuielilor, managementul culturilor, realizarea investiţii; extinderea masivă a informării beneficiilor agriculturii conservativă în zonele secetoase.

Potrivit sursei citate, proiectele Clubului care vor continua în timpul mandatului lui Dan Hurduc sunt următoarele: reprezentarea activă şi constantă a intereselor fermierilor, prin dialog instituţional, întâlniri oficiale, poziţii publice, scrisori, consultări şi utilizarea tuturor instrumentelor legale necesare pentru apărarea competitivităţii şi predictibilităţii sectorului agricol; formarea noii generaţii de lideri şi antreprenori în agricultură, prin programele de educaţie dedicate Tineri Lideri pentru Agricultură şi Antreprenor în Agricultura 4.0, care susţin profesionalizarea fermelor, reînnoirea generaţională şi dezvoltarea competenţelor de management, leadership şi reprezentare.

Totodată, va fi continuată seria de conferinţe regionale pentru Viitorul Agriculturii, desfăşurate în toate regiunile strategice ale României, ca platforme de dialog şi consultare pentru viitorul agriculturii româneşti. “Evenimentele reunesc fermieri, autorităţi, instituţii financiare, mediul academic şi parteneri din agribusiness, abordând teme-cheie precum politici agricole, finanţare, managementul riscului, digitalizare, energie, irigaţii şi dezvoltarea lanţului agroalimentar. Evenimentele îşi propun să creeze un parteneriat multi-sectorial pentru integrarea lanţului agroalimentar românesc în context european”, relevă sursa citată.

Nu în ultimul rând, dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor strategice cu instituţii naţionale şi europene, mediul academic, parteneri comerciali şi agenţii publice, în vederea susţinerii investiţiilor, inovării şi transferului de know-how către fermieri reprezintă un al proiect al Clubului în următoarele şase luni.