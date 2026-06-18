Cum arată programul de guvernare al lui Adrian Veștea, la capitolul agricultură: Modernizarea irigațiilor și sprijin pentru procesare, printre priorități (surse)

18 iun. 2026, Agribusiness
Cum arată programul de guvernare al lui Adrian Veștea, la capitolul agricultură: Modernizarea irigațiilor și sprijin pentru procesare, printre priorități (surse)
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Agricultura se numără printre domeniile în care viitorul Executiv își propune o serie de măsuri axate pe creșterea producției interne, dezvoltarea capacităților de procesare și reducerea dependenței de importurile de alimente, potrivit programului de guvernare coordonat de Adrian Veștea și obținut pe surse de G4Food.

Adrian Veştea a amânat pentru luni depunerea listei de miniștri la Parlament, potrivit surselor G4Media.

Programul de guvernare al lui Adrian Veștea stabilește ca obiective principale modernizarea sistemului național de irigații și sprijinirea fermierilor și procesatorilor români, în vederea consolidării sectorului agroalimentar.

Printre reformele prevăzute se află reorganizarea instituțiilor deconcentrate din domeniul agricol la nivel județean, precum și continuarea reorganizării agențiilor aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Programul prevede inclusiv posibilitatea unificării agențiilor de plăți, prin reorganizare, în funcție de acordul Comisiei Europene.

La capitolul dezvoltare, una dintre principalele ținte este echilibrarea balanței comerciale pentru produsele agroalimentare. În acest sens, sunt propuse programe de stimulare a producției agricole și de creștere a capacității de procesare.

- articolul continuă mai jos -

Sectorul zootehnic beneficiază de măsuri dedicate, fiind prevăzut sprijin pentru creșterea suinelor și dezvoltarea fermelor de familie, precum și susținerea sectorului avicol prin realizarea de noi ferme.

Programul de guvernare prevede, de asemenea, continuarea programului INVESTALIM și a finanțării proiectelor de procesare aprobate prin Planul Național Strategic. O atenție specială este acordată industriei de panificație, pentru care sunt menținute schemele de sprijin dedicate procesării.

Este prevăzută regândirea programului AgroInvest

În ceea ce privește producția vegetală, documentul menționează continuarea măsurilor de stimulare pentru legume, fructe și cartofi, sectoare considerate importante pentru reducerea deficitului comercial agroalimentar.

Un capitol distinct este dedicat infrastructurii de irigații. Autorii programului propun elaborarea unei strategii de finanțare pentru infrastructura principală și secundară de irigații, cu obiectivul de a extinde suprafața agricolă irigabilă din România.

Totodată, este prevăzută regândirea programului AgroInvest prin introducerea unor instrumente financiare menite să faciliteze accesul fermierilor la investiții. Măsurile propuse includ garantarea de către stat a creditelor pentru investiții și acordarea unor împrumuturi în condiții avantajoase.

La capitolul debirocratizare și digitalizare, programul de guvernare prevede îmbunătățirea legislației privind agricultura ecologică, măsură care urmărește creșterea încrederii consumatorilor în produsele certificate ecologic și dezvoltarea acestui segment de piață.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

VIDEO | Viziunea lui Nico Lontras despre gastronomia românească modernă: „Sarmaua nu trebuie să fie obligatoriu cu varză murată și carne de porc”
VIDEO | Viziunea lui Nico Lontras despre gastronomia românească modernă: „Sarmaua nu trebuie să fie obligatoriu cu varză murată și carne de porc”
Direcția Agricolă Buzău centralizează pagubele produse de furtuni. Solarii distruse complet, iar culturile de orz au fost afectate în proporție de până la 50%
Direcția Agricolă Buzău centralizează pagubele produse de furtuni. Solarii distruse complet, iar culturile de orz au fost afectate în proporție de până la 50%
România are nevoie de o strategie pentru independența semințelor bio, susține Inter-Bio după votul Parlamentului European privind noile tehnici genomice
România are nevoie de o strategie pentru independența semințelor bio, susține Inter-Bio după votul Parlamentului European privind noile tehnici genomice
Medicii oncologi atrag atenția: renunțați la acest obicei de la micul dejun. Poate crește riscul unor forme de cancer / „O singură masă nu provoacă cancer, însă tiparul alimentar pe care îl urmezi zi de zi poate să crească riscurile”
Medicii oncologi atrag atenția: renunțați la acest obicei de la micul dejun. Poate crește riscul unor forme de cancer / „O singură masă nu provoacă cancer, însă tiparul alimentar pe care îl urmezi zi de zi poate să crească riscurile”
ANSVSA: Educația alimentară formează consumatori responsabili și contribuie la un sistem alimentar sustenabil
ANSVSA: Educația alimentară formează consumatori responsabili și contribuie la un sistem alimentar sustenabil