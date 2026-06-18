Agricultura se numără printre domeniile în care viitorul Executiv își propune o serie de măsuri axate pe creșterea producției interne, dezvoltarea capacităților de procesare și reducerea dependenței de importurile de alimente, potrivit programului de guvernare coordonat de Adrian Veștea și obținut pe surse de G4Food.

Adrian Veştea a amânat pentru luni depunerea listei de miniștri la Parlament, potrivit surselor G4Media.

Programul de guvernare al lui Adrian Veștea stabilește ca obiective principale modernizarea sistemului național de irigații și sprijinirea fermierilor și procesatorilor români, în vederea consolidării sectorului agroalimentar.

Printre reformele prevăzute se află reorganizarea instituțiilor deconcentrate din domeniul agricol la nivel județean, precum și continuarea reorganizării agențiilor aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Programul prevede inclusiv posibilitatea unificării agențiilor de plăți, prin reorganizare, în funcție de acordul Comisiei Europene.

La capitolul dezvoltare, una dintre principalele ținte este echilibrarea balanței comerciale pentru produsele agroalimentare. În acest sens, sunt propuse programe de stimulare a producției agricole și de creștere a capacității de procesare.

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Sectorul zootehnic beneficiază de măsuri dedicate, fiind prevăzut sprijin pentru creșterea suinelor și dezvoltarea fermelor de familie, precum și susținerea sectorului avicol prin realizarea de noi ferme.

Programul de guvernare prevede, de asemenea, continuarea programului INVESTALIM și a finanțării proiectelor de procesare aprobate prin Planul Național Strategic. O atenție specială este acordată industriei de panificație, pentru care sunt menținute schemele de sprijin dedicate procesării.

Este prevăzută regândirea programului AgroInvest

În ceea ce privește producția vegetală, documentul menționează continuarea măsurilor de stimulare pentru legume, fructe și cartofi, sectoare considerate importante pentru reducerea deficitului comercial agroalimentar.

Un capitol distinct este dedicat infrastructurii de irigații. Autorii programului propun elaborarea unei strategii de finanțare pentru infrastructura principală și secundară de irigații, cu obiectivul de a extinde suprafața agricolă irigabilă din România.

Totodată, este prevăzută regândirea programului AgroInvest prin introducerea unor instrumente financiare menite să faciliteze accesul fermierilor la investiții. Măsurile propuse includ garantarea de către stat a creditelor pentru investiții și acordarea unor împrumuturi în condiții avantajoase.

La capitolul debirocratizare și digitalizare, programul de guvernare prevede îmbunătățirea legislației privind agricultura ecologică, măsură care urmărește creșterea încrederii consumatorilor în produsele certificate ecologic și dezvoltarea acestui segment de piață.