În cadrul celui de-al 31-lea Congres al Federației Europene a Producătorilor de Furaje Combinate (FEFAC), desfășurat la București, compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience a evidențiat cooperarea dintre Uniunea Europeană și Ucraina în contextul piețelor agricole în evoluție și al unor cadre de politică comercială dificile.

În timpul panelului de discuții, Sergii Kharin, Country Leader în România și Republica Moldova la Corteva Agriscience, a subliniat faptul că provocările existente în sectorul agricol necesită reevaluarea și adaptarea modelului actual pentru a asigura echilibrul și garanțiile necesare securității alimentare regionale.

„Astăzi, într-un context comercial deschis, sunt necesare condiții echitabile, standarde de încredere și, foarte important, lanțuri de aprovizionare diversificate”, a declarat Kharin, menționând că sistemul agroalimentar regional actual rămâne puternic dependent de inputuri externe, precum energia și materiile prime. „Într-un mediu global volatil, aceste vulnerabilități cresc expunerea la blocaje în lanțurile de aprovizionare, punând în pericol securitatea alimentară regională”, a adăugat acesta.

- articolul continuă mai jos -

Aprovizionarea cu proteine reprezintă un exemplu relevant, unde diversificarea surselor este un factor decisiv, care susține echilibrul. Liderul Corteva a atras atenția asupra rolului specific pe care Ucraina îl poate juca în acest context, având în vedere potențialul său agricol, proximitatea geografică și reziliența operațională unică: „În timp ce UE produce doar aproximativ o treime din necesarul său de furaje bogate în proteine la nivel intern, bazându-se în mare măsură pe importuri de proteină din soia, o integrare mai strânsă a Ucrainei în sectorul proteinelor, în linie cu evoluția acordurilor de liber schimb ale UE, poate completa dependența actuală de importuri și poate contribui la o bază regională de aprovizionare mai stabilă.”

Sergii Kharin a evidențiat, de asemenea, o perspectivă prudentă, dar optimistă, susținută de tehnologii precum Noile Tehnici Genomice (NGTs) și agricultura de precizie. Acestea au potențialul de a crește oferta de proteine cu 20–35% până în perioada 2030–2035, fără a crește suprafața agricolă utilizată. Acest rezultat depinde de cadre de reglementare coerente, standarde clare și predictibilitate pentru investiții, precum și de o diversificare la nivel de furnizori, regiuni, culturi și sisteme de producție.

„La Corteva, ne dorim să contribuim la un sector agricol rezilient și competitiv prin construirea de punți între sisteme, standarde, fermieri și producția regională. Activăm în peste 120 de țări și nu vedem aceste piețe ca lumi separate. Lucrăm cu fermieri din întreaga lume, ca parte a unui singur sistem agricol interconectat. Viitorul agriculturii europene va depinde de cât de eficient vom construi parteneriate aliniate, orientate spre viitor și reziliente”, a declarat Sergii Kharin.

Prin sprijinirea fermierilor din UE și Ucraina cu genetică avansată, soluții pentru protecția plantelor, produse biologice, instrumente digitale și expertiză agronomică, Corteva își consolidează rolul de partener de încredere în dezvoltarea unui sector agricol european mai autonom, competitiv și colaborativ.

Despre Corteva

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) este o companie globală dedicată exclusiv agriculturii, care combină inovația de vârf în industrie, implicarea directă cu clienții și execuția operativă pentru a furniza soluții profitabile pentru cele mai urgente provocări ale agriculturii la nivel mondial. Corteva obține o preferință de piață avantajoasă prin strategia sa unică de distribuție, împreună cu mixul echilibrat și global diversificat de semințe, produse și servicii pentru protecția plantelor și produse digitale. Cu unele dintre cele mai recunoscute mărci din agricultură și o linie tehnologică bine poziționată pentru a stimula creșterea, compania este angajată să maximizeze productivitatea pentru fermieri, colaborând cu părțile interesate din întregul sistem alimentar pentru a-și îndeplini promisiunea de a îmbogăți viața celor care produc și a celor care consumă, asigurând progresul pentru generațiile viitoare. Mai multe informații pot fi găsite la www.corteva.com.

Urmăriți Corteva pe Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter și YouTube.