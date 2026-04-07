Această prăjitură dispare imediat de pe masă. Dacă o pui în fața celor din jur, se mănâncă în câteva minute. Vei avea chiar surpriza ca, în timp ce o tavă de cornulețe este încă în cuptor, cele scoase înainte să fie deja terminate.
Cel puțin eu așa pățesc. Așa că fac mai multe și se păstrez în cutii închise și ascunse până la Paște. Ca să am ce pune pe masă musafirilor.
Rețetele clasice de cornulețe au umpluturi de rahat turcesc sau gem și nucă. Dar acestea cu cremă de brânză sunt absolut senzaționale, prin combinația de gust dulce-sărat.
Lăsăm untul și ouăle afară din frigider, până ajung la temperatura camerei. Punem untul în mixer, împreună cu sarea și zahărul pudră, și batem până obținem o cremă uniformă, ca o spumă.
Adăugăm cele 3 gălbenușuri, unul câte unul. Adăugăm următorul gălbenuș numai după ce precedentul a fost înglobat perfect în aluat.
Adăugăm făina în aluat, treptat, amestecând. Apoi punem laptele și mixăm. Va rezulta un aluat moale, pe care îl răsturnăm pe masa pudrată cu făină. Facem o bilă din el și o înfășurăm cu folie de plastic. O lăsăm așa o oră la frigider să se întărească.
După ce aluatul e destul de dur pentru a putea fi modelat, presărăm puțină făină pe masa de lucru și îl întindem într-o foaie de circa 6-8 mm grosime.
Se amestecă crema de brânză Hochland Crème Clasic cu restul ingredientelor până la omogenizare. Important este ca zahărul să nu se mai simtă.
Există două forme în care putem tăia aluatul pentru cornulețe
Preîncălzim cuptorul la 180° grade C. Punem o foaie de hârtie de copt în tava mare de cuptor și așezăm deasupra cornulețele. Coacem 12-14 minute. Cornulețele trebuie să fie foarte puțin rumenite.
Scoatem tava din cuptor, lăsăm cornulețele să se răcească pentru câteva minute, ca să nu se rupă atunci când le mutăm pe grătar. Le pulverizăm cu zahăr pudră și le lăsăm să se răcească, așezate pe un grătar.
