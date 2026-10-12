VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 98): Vinul – investești în verticală sau orizontală?

12 oct. 2026, Connoisseur fără ifose
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Pentru că tot s-a vorbit recent despre furtul unor vinuri în valoare de 5 milioane de euro de la o cramă celebră din Italia, s-ar putea să te gândești „ce-ar fi” să investești și tu în vin (nu într-unul furat, evident). Două sfaturi pot fi utile: investește în mai multe zeci / sute de sticle, nu în câte 1-2 – ca să poți vinde „pe verticală” sau „pe orizontală”.

Afli în video ce și cum, dar mai ales ai grijă să investești în sticle de la crame cu bună reputație și în ediții cât mai limitate (eventual cu semnătura enologului).

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