Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR) organizează, între 5 și 7 decembrie, a XIII-a ediție a Colectei Naționale de Alimente, una dintre cele mai ample campanii de solidaritate derulate anual în România. Sub mesajul „Împreună hrănim speranța de Crăciun!”, acțiunea mobilizează rețeaua celor nouă Bănci Regionale pentru Alimente, partenerii comerciali și mii de voluntari pentru a sprijini persoanele vulnerabile în prag de sărbători, conform unui comunicat de presă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Timp de trei zile, românii sunt invitați să doneze alimente neperisabile în 1.082 de magazine partenere din toată țara: 385 de magazine Lidl România, 441 de magazine PENNY | REWE România, 45 de magazine Auchan, peste 190 de magazine Kaufland și 11 magazine Profi România. Donațiile pot fi depuse în coșurile special amenajate după casele de marcat, iar produsele recomandate includ ulei, făină, paste, orez, conserve, dulciuri, cereale sau alimente pentru copii.

Tot sprijinul oferit de cumpărători va fi distribuit, prin Rețeaua Băncilor pentru Alimente și ONG-urile partenere, către familii fără sprijin, vârstnici singuri, copii și adolescenți din centre, părinți cu venituri reduse, victime ale violenței domestice, persoane fără adăpost și alte categorii aflate într-o situație vulnerabilă.

„Transformăm solidaritatea în sprijin concret, prin donații care ajung acolo unde este mai mare nevoie”

Pe durata campaniei, mii de voluntari în veste portocalii vor fi prezenți în magazine pentru a oferi informații și asistență în procesul de donare.

„Colecta Națională de Alimente este modul în care transformăm solidaritatea în sprijin concret, prin donații care ajung acolo unde este mai mare nevoie. În această ediție ne dorim să fim din nou alături de cât mai mulți oameni pentru care sărbătorile înseamnă, din păcate, griji și lipsuri. Îi invităm pe toți cei care își fac cumpărăturile în aceste zile în magazinele partenere să transforme o activitate obișnuită într-o ocazie de a dărui speranță și demnitate. Prin fiecare aliment dăruit le spunem celor vulnerabili că nu sunt singuri.”, a declarat Romuald Bulai, președintele FBAR.

Datele Eurostat arată că peste 27% din populația României se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, al doilea cel mai ridicat nivel din UE. În 2024, circa 3 milioane de persoane nu și-au permis o masă adecvată o dată la două zile. În acest context, donațiile colectate în campanie pot face diferența pentru cei care se confruntă cu lipsuri majore.

Inițiativa este susținută de partenerii tradiționali ai Rețelei Băncilor pentru Alimente: Lidl România – partener fondator, PENNY | REWE România și Kaufland România – parteneri strategici, Auchan România și CHEP România – parteneri finanțatori. În acest an, Profi România se alătură pentru prima dată proiectului.

Colecta Națională de Alimente a înregistrat o creștere constantă, devenind una dintre cele mai importante mobilizări sociale la nivel național. În cele 12 ediții de până acum, românii au donat peste 2.083 de tone de alimente, care au ajuns la mai mult de 120.000 de persoane vulnerabile.

FBAR și cele nouă Bănci Regionale pentru Alimente formează o rețea națională activă în lupta împotriva risipei alimentare. Din 2016, acestea au recuperat peste 38.000 de tone de alimente, echivalentul a 76 de milioane de porții de hrană distribuite prin 902 ONG-uri către 325.000 de beneficiari din toată țara.