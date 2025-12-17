China se pregătește să aprobe consumul de carne cultivată în laborator. Ce capacitate de producție are prima unitate pilot, aflată în faza de testare. Produce nu doar carne, ci și grăsime, gelatină sau produse tip bacon

China ține pasul cu marile state occidentale inclusiv în ceea ce privește cercetarea și producția de alimente ale viitorului. De curând, startup-ul chinez Joes Future Food a finalizat construcția celei mai mari facilități naționale de producție pentru carne cultivată. Este vorba de cea mai mare unitate pilot din țară de acest tip, scrie publicația Greenqueen.

Noua unitate pilot poate are o capacitate anuală estimată între 10 și 50 de tone de produse obținute prin culturi celulare și s-a născut la scurt timp după ce startup-ul a finalizat cu succes prima producție experimentală la scară mare de carne de porc cultivată într-un bioreactor de 2.000 de litri.

„Această realizare marchează un salt decisiv de la cercetarea de laborator la producția inginerească sistematică, poziționând China în avangarda industriei globale a cărnii cultivate și punând o bază solidă pentru comercializarea viitoare”, a declarat Ding Shijie, cofondator și CEO al Joes Future Food, publicației citate, confirmând că fabrica se află în faza de testare și va fi gata să funcționeze în aproximativ o lună.

„Am depus cerere la Agenția Alimentară din Singapore. În același timp, pregătim datele de toxicitate animală în China”, a explicat el, referindu-se la planurile de reglementare ale companiei. „China nu solicită doar evaluări standard de siguranță, ci și date de toxicitate animală, motiv pentru care am pregătit 120 kg de biomasă de porc cultivat pentru aceste teste.”

El se așteaptă ca evaluarea îm materie de siguranță a tehnologiei să fie finalizată înainte de sfârșitul anului 2026. „Totuși, aprobarea cărnii cultivate ca aliment nou în China ar putea dura ceva timp”, a precizat, menționând că firma intenționează să solicite aprobări și în alte regiuni. „Vom încerca mai întâi să lansăm cotlete de porc și preparate culinare.”

Această evoluție vine într-un an de progrese majore pentru ecosistemul chinez al cărnii cultivate, care s-a bucurat de sprijin guvernamental dar și de o percepție tot mai pozitivă din partea consumatorilor. Iar susținerea din partea autorităților statului chinez a dus la înființarea unui nou centru de inovare pentru proteine alternative la Beijing, în acest an.

Noua facilitate oferă un model pentru linii de producție de 10.000 de litri

Joes Future Food s-a desprins din Universitatea Agricolă din Nanjing în 2019, după ce o echipă condusă de profesorul Zhou Guanghong a creat primul prototip de carne cultivată din China. Printre membrii echipei s-a numărat și Shijie, care a cofondat startup-ul împreună cu alți membri-cheie pentru a comercializa tehnologia.

De atunci, compania a atras peste 14 milioane de dolari în mai multe runde de finanțare, dezvoltându-și strategia de extindere și o gamă largă de aplicații pentru carnea de porc cultivată: de la untură și șorici până la chifteluțe și burtă de porc.

În 2023, Joes Future Food a finalizat ceea ce a descris drept prima producție pilot la scară mondială de carne de porc cultivată într-un bioreactor de 500 de litri, validată de experți ai Institutului Chinez de Știință și Tehnologie Alimentară, conform unor standarde internaționale de top.

Acum, compania a mers mai departe, producând carne de porc cultivată într-un rezervor de 2.000 de litri, utilizând un mediu de cultură fără ser, adică evitând controversatul și costisitorul ser fetal bovin.

Noua unitate pilot integrează toate etapele: de la dezvoltarea liniilor celulare și mediul de cultură fără ser, cu costuri reduse, până la bioprocesare la scară mare, și un sistem complet de asigurare a siguranței alimentare. Acest lucru creează un sistem închis care acoperă procesele-cheie, producția la scară mare și controlul calității.

Facilitatea oferă date și perspective inginerești pentru optimizarea parametrilor-cheie ai cărnii cultivate, modelarea costurilor de producție și proiectarea unui model scalabil pentru viitoare linii de producție de 10.000 de litri.

Carne de porc cultivată pentru mai multe tipuri de consumatori

Pe măsură ce își extinde capacitatea de producție, Joes Future Food a dezvoltat în paralel un sistem de cercetare și dezvoltare pentru produse noi, menite să demonstreze versatilitatea și calitatea cărnii de porc cultivate.

Folosind acest produs ca materie primă, startup-ul a utilizat tehnologia de imprimare 3D pentru a crea o burtă de porc structurată, care imită forma și textura celei convenționale. În același timp, produsul său „Honeycomb Meat” este o inovație hibridă ce combină carnea de porc cultivată cu micoproteine, oferind o structură poroasă și o textură fragedă.

Compania a mers și mai departe cu prototipurile sale, folosind gastronomia moleculară pentru a dezvolta un consommé din carne de porc cultivată și o gelatină clarificată, servită alături de felii crocante de tip bacom obținute din aceeași proteină.

Aceste inovații demonstrează flexibilitatea senzorială și funcțională a proteinelor cultivate și deschid căi de piață diversificate, de la catering de masă și restaurante de lux până la consum casnic și experiențe culinare inovative.

Direcțiile programatice ale Chinei în domeniul cărnii cultivate

Progresele companiei contribuie la ambiția Chinei de a conduce cursa globală a cărnii cultivate, iar actualul plan agricol cincinal al guvernului, care a debutat cu cinci ani în urmă și stă să se încheie, încurajează și el cercetarea în domeniul cărnii cultivate.

La summitul „Two Sessions” din acest an, oficiali de rang înalt au cerut o integrare mai profundă a industriilor strategice precum bioproducția, la scurt timp după ce Ministerul Agriculturii a evidențiat siguranța și eficiența nutrițională a proteinelor alternative drept o prioritate-cheie.

Iar Documentul Central nr. 1, care stabilește obiectivele principale ale Chinei pentru anul în curs, a subliniat importanța diversificării surselor de proteine, inclusiv a eforturilor „de explorare a unor resurse alimentare noi”.

Între timp, noul centru pentru proteine alternative din Beijing, în valoare de 11 milioane de dolari, a fost creat cu finanțare parțială din partea administrației locale. În provincia Guangdong, cea mai populată regiune a Chinei, autoritățile plănuiesc construirea unui hub de bioproducție dedicat tehnologiilor alimentare ale viitorului, inclusiv proteinelor cultivate.

Totul, în contextul în care China găzduiește opt dintre primii 20 de solicitanți de brevete pentru carne cultivată la nivel mondial, iar Joes Future Food a depus mai multe familii de brevete (25) decât orice altă companie la nivel global, cu excepția Upside Foods, compania pionier în domeniu. 77% dintre locuitorii metropolelor din China, cum ar fi Beijing, Shanghai, Guangzhou și Shenzhen, spun că ar fi dispuși să încerce carne cultivată, iar 45% afirmă că ar putea înlocui carnea convențională cu aceste proteine.