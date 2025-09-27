Când este cel mai bine să mâncăm pește pentru sănătatea inimii și a creierului / Avantajele sunt diferite dacă e consumat la cină sau la prânz

Peștele este una dintre cele mai importante surse de acizi grași Omega-3, în special EPA (acid eicosapentaenoic) și DHA (acid docosahexaenoic). Acești nutrienți susțin sănătatea inimii, funcția cerebrală și reduc inflamația. Specialiștii subliniază că nu există un moment unic „perfect” pentru a consuma pește, dar modul și momentul mesei pot influența digestia, nivelul de energie și absorbția nutrienților, arată verywellhealth.com.

Pește la prânz sau la cină

Consumul de pește la prânz oferă energie constantă și proteine care mențin senzația de sațietate. Asocierea cu cereale integrale și legume ajută la controlul glicemiei și menține concentrarea pe parcursul zilei.

Peștele la cină are alte avantaje. Proteina ușoară se digeră mai bine decât carnea roșie, iar DHA sprijină reglarea melatoninei. Acest mecanism contribuie la un somn mai odihnitor și la recuperarea creierului pe timpul nopții.

Beneficii pentru inimă

Pentru sănătatea cardiovasculară, contează mai mult consistența decât ora mesei. Studiile arată că două porții de pește gras pe săptămână pot reduce trigliceridele și tensiunea arterială. Somonul, păstrăvul sau sardinele sunt surse ideale.

Efectele protectoare se amplifică atunci când peștele este combinat cu garnituri sănătoase: legume verzi, nuci, ulei de măsline sau cereale bogate în fibre. Experții avertizează însă să evităm prăjirea în baie de ulei, care anulează din beneficiile Omega-3.

Beneficii pentru creier

Omega-3-urile joacă un rol cheie în memorie, concentrare și sănătatea creierului pe termen lung. Unele studii sugerează că aportul regulat de DHA reduce riscul de Alzheimer.

Peștele la prânz poate îmbunătăți atenția și concentrarea în timpul zilei. În schimb, la cină ajută la refacerea funcțiilor cognitive și la un somn mai bun. Flexibilitatea este esențială: alegerea momentului depinde de nevoile personale.

De ce sunt esențiali acizii grași Omega-3

Peștii grași precum somonul, macroul, heringul, sardinele și păstrăvul sunt cele mai bogate surse de EPA și DHA. Organismul nu poate produce suficient Omega-3, de aceea alimentația regulată este crucială.

Acizii grași Omega-3:

reduc inflamația,

sprijină nivelul sănătos al trigliceridelor,

protejează nervii și creierul,

scad riscul unor tipuri de cancer.

Cum să consumăm pește corect

Experții recomandă două porții săptămânale de pește gras, fiecare de aproximativ 120 grame (mărimea palmei). Metodele sănătoase de gătit sunt coacerea, grătarul, fierberea la abur sau rumenirea la cuptor.

Este important și echilibrul cu alți nutrienți: vitamina D, antioxidanți și alimente bogate în fibre. Femeile însărcinate și copiii mici trebuie să evite speciile cu conținut mare de mercur, precum rechinul, peștele-spadă sau macroul regal. Variantele sigure includ somonul, creveții, tonul light la conservă sau păstrăvul.

Suplimentele cu ulei de pește

Pentru cei care nu consumă pește, suplimentele cu ulei de pește sau ulei de alge pot fi o alternativă. Acestea ajută la reducerea trigliceridelor, dar nu oferă proteinele, vitamina D sau seleniul pe care le aduce peștele întreg.

Un studiu pilot din 2021 a arătat că administrarea dimineața a produs efecte metabolice mai bune decât seara, inclusiv trigliceride mai scăzute și o reducere a acizilor grași saturați. Totuși, creșterea nivelului de EPA și DHA a fost observată indiferent de momentul zilei.

Medicii recomandă consultarea unui specialist înainte de a începe suplimente, mai ales în cazul persoanelor care iau anticoagulante sau au afecțiuni cardiace.

Cum se maximizează absorbția Omega-3

Uleiul de pește trebuie luat cu o masă care conține grăsimi sănătoase. Avocado, nucile sau uleiul de măsline ajută la absorbția optimă a EPA și DHA. Un studiu recent a confirmat că administrarea după masă crește nivelul acestor acizi grași în organism, comparativ cu consumul pe stomacul gol.

Astfel, mesele bogate în grăsimi sănătoase sunt cea mai bună cale de a beneficia pe deplin de efectele protectoare asupra inimii și creierului.