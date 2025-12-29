Pe măsură ce ne apropiem de Revelion, ne pregătim pentru o seară plină de exuberanță, bucurie și arome memorabile. Prăjiturela, cunoscută creatoare de conținut culinar și realizatoare TV, propune în colaborare cu Carrefour România rețete care îmbină eleganța cu simplitatea, ideale pentru masa de Revelion.

Iată două preparate principale în jurul cărora poți construi meniul, astfel încât fiecare invitat să găsească ceva pe placul său. Pentru că se spune că trebuie să mănânci pește de Revelion, ca să aluneci prin noul an ca peștele prin apă, un prim fel poate fi somonul Carrefour Extra. Bogat în omega-3, somonul capătă o notă aromată prin glazura de oțet balsamic de Modena Carrefour Selection. Somonul se coace în tăvițe individuale făcute din hârtie de copt – o tehnică foarte simplă. Se așază pe un pat de ceapă și usturoi, apoi se dă la cuptor.

A doua opțiune aduce în scenă vrăbioara de vită gătită lent Carrefour Extra – o bucată selectă, apreciată pentru fibrele sale fine și aromele intense. Carnea de vită devine piesa centrală a mesei festive. Vestea bună este că nu trebuie gătită mult pentru a te bucura de frăgezimea ei. Este deja gătită lent, trebuie doar încălzită în cratiță la cuptor, în sucul propriu. Economisești și timp, și efort și scapi de grija că nu ți se rumenește destul friptura.

La ambele feluri principale, garniturile se pot așeza separat, pe un platou mai mare, astfel încât fiecare invitat să aleagă ceea ce preferă. Pe o farfurie, piure de conopidă combinat cu porumb – o garnitură care îmbină cremozitatea cu dulceața naturală, perfectă atât pentru somon, cât și pentru vrăbioara de vită. Pe altă farfurie, un piure de cartofi și dovleac – dovleacul copt și mixat împreună cu piureul fin de cartofi, asezonat cu sare și piper, ridică la alt nivel piureul obișnuit de zi cu zi și e ideal pentru seara de Revelion.

În alt registru, orezul negru Carrefour Selection aduce nota exotică în farfurie. Pregătit conform instrucțiunilor de pe ambalaj, cu textura sa specială și aroma de nucă, completează perfect atât delicatețea somonului, cât și intensitatea cărnii de vită.

Pentru a echilibra texturile, se poate pregăti o salată de varză murată Drag de România, cu felii subțiri de mere verzi Granny Smith – o notă fresh și crocantă care subliniază savoarea cărnii sau a peștelui – un echilibru perfect între tradiție și prospețime.

Pentru aperitive rafinate care deschid masa în forță, Prăjiturela ne inspiră cu o salată de ardei copți Carrefour Classic cu ceapă verde tăiată rondele mici și sardeluțe marinate în vin Drag de România, dar și cu pere coapte cu brânză cu mucegai albastru (de exemplu, Gorgonzola Carrefour Extra), nuci și glazură de oțet balsamic de Modena Carrefour Selection.

Pentru desert, un trifle sofisticat închide masa – desert clasic englezesc, montat în straturi într-un vas de sticlă. Se creează straturi de chec marmorat cu nucă Carrefour Original însiropat cu sirop de fructe exotice, felii mango în sirop Carrefour Classic, compot cocktail 4 fructe Carrefour Classic, cremă de mascarpone Carrefour Classic, frișcă din smântână lichidă Carrefour Classic.

Prăjiturela l-a decorat cu căpșuni întregi, dar tradiția cere să se mănânce struguri de Anul Nou, așa că de ce nu? Îl poți decora și cu boabe de struguri negri Moldova, îi găsești și pe aceștia la Carrefour.

Diversitatea e cheia unui Revelion reușit – când fiecare invitat găsește pe masă ceva care îi e pe plac. Cu portofoliul de produse premium de la Carrefour România, masa de Revelion e și memorabilă, și ușor de pregătit.