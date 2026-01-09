Barbu: Partidul Social Democrat nu a fost împotriva Mercosur; a solicitat garanţii pentru fermierii şi procesatorii români

Partidul Social Democrat nu a fost împotriva acordului Mercosur, însă a solicitat garanţii pentru protejarea fermierilor şi procesatorilor români, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu. Declarația sa vine ca o nuanțare a propriei declarații anterioare în care acuza o presupusă „trădare a fermierilor români” de către doi miniștri USR, ministrul de Externe și ministrul Economiei, legat de votul favorabil al României de astăzi pentru acordul UE-Mercosur.

“În momentul de faţă nu se face politică pe acest subiect. (…) Atâta timp cât într-o coaliţie de guvernare sunt patru partide politice, când un ministru al unui partid care face parte din această coaliţie a respins un memorandum, nu l-a respins pentru a da un vot împotrivă, ci pentru a completa şi negocia la nivelul Comisiei Europene de către ambasadorul care reprezintă statul român pentru a include aceste garanţii pentru fermierii şi producătorii şi procesatorii români, acest lucru s-a întâmplat. Partidul Social Democrat n-a fost împotriva Mercosur, Partidul Social Democrat a solicitat garanţii pentru fermieri şi procesatorii români”, a susţinut Florin Barbu, la Antena 3, transmite Agerpres.

Ministrul a explicat că România, alături de Franţa, a cerut Comisiei Europene un studiu de impact privind efectele acordului asupra agriculturii şi industriei alimentare, precum şi garanţii că produsele importate din statele Mercosur respectă aceleaşi standarde impuse fermierilor europeni.

“Sigur, încă de anul trecut, din anul 2025, din luna iulie, am avut o întâlnire bilaterală cu omologul meu din Franţa, cu doamna ministru, şi am solicitat Comisiei Europene anumite garanţii pentru fermierii români şi, bineînţeles, pentru fermierii europeni. În primul rând, am cerut Comisiei Europene un studiu de impact pe Mercosur în ceea ce priveşte agricultura şi industria alimentară. Doi: am cerut să se prevadă în acest acord dacă produsele agroalimentare care vin din această zonă îndeplinesc standardele care sunt aplicate fermierilor din Uniunea Europeană. Şi aici vorbim în domeniul siguranţei alimentare, vorbim în domeniul protecţiei mediului, în utilizarea pesticidelor. Ştim foarte bine că România utilizează sub un kilogram pe hectar pesticide, iar în alte ţări din zona Mercosur au şi peste 12-15 kg. Şi aici vorbim şi de sănătatea populaţiei, a românilor”, a transmis şeful MADR.

Potrivit acestuia, zootehnia românească ar fi cea mai afectată de produsele provenite din zona Mercosur, în condiţiile în care fermierii europeni respectă reguli stricte privind bunăstarea animalelor, reguli care nu se aplică şi în afara UE.

“Am investit foarte mulţi bani în sectorul de pui, în sectorul de vacă de carne şi în sectorul ovin, dar şi de porc. Aici vorbim de anumite condiţionalităţi privind creşterea animalelor şi bunăstarea animalelor, condiţii care sunt impuse de către Uniunea Europeană prin anumite regulamente şi directive europene, astfel încât acele state care vin din zona Mercosur nu au aceste obligaţii pe care le au fermierii din UE”, a explicat el.

Ministrul Agriculturii a mai precizat că a respins un memorandum privind Mercosur la finalul anului trecut şi că, de atunci, nu a existat nicio discuţie în coaliţia de guvernare pe acest subiect.

“Am respins acel memorandum, nu ştiu exact cum este finalizat acest memorandum, chiar aş vrea să-l văd şi eu public. Am solicitat la fel, în Consiliul de Miniştri, la nivelul Comisiei Europene, ca acordul Mercosur pe partea de agricultură şi industria alimentară să fie voluntar. Am solicitat: cine vor fi operatorii economici şi de cine vor fi licenţiaţi să aducă aceste produse agroalimentare din zona Mercosur, pentru că putem să ne trezim iarăşi cu anumite interese economice şi un lobby făcut foarte puternic la nivelul Comisiei Europene. De asemenea, am solicitat ca aceste licenţe pe operatori să se dea de fiecare stat în parte”, a arătat oficialul MADR.

În context, Barbu a afirmat că a cerut inclusiv clauze prin care, dacă se înregistrează depăşiri la anumite categorii de produse, faţă de media ultimilor trei ani, să se suspende acordul, însă acestea nu au fost luate în calcul.

“Toate aceste lucruri, toate aceste negocieri, inclusiv clauze prin care dacă se înregistrează depăşiri, de peste 5% la o anumită categorie de produs faţă de media ultimilor 3 ani, să se suspende acest Mercosur. Nu a fost luat în calcul. Toate aceste amendamente şi toate aceste garanţii pe care le-am solicitat la nivelul Comisiei Europene împreună cu omoloaga mea din Franţa, mi-aş dori foarte mult – şi am avut discuţii cu colegii mei europarlamentari – ca aceste amendamente să fie trecute atunci când acordul Mercosur intră în Parlamentul European la vot. Şi fac apel nu numai la europarlamentarii colegi din Partidul Social Democrat, ci la toţi europarlamentarii români (…)”, a transmis şeful MADR.

Întrebat dacă a avut vreo discuţie cu premierul pe acest subiect, ministrul Agriculturii a răspuns: “Nu am avut nicio discuţie cu premierul de când am respins acel memorandum nesemnat către Ministerul Afacerilor Externe. Din acel moment, eu, ca şi ministru, nu ştiu ce s-a întâmplat cu acel memorandum. Nu am avut nicio discuţie la nivel de coaliţie. Sunt patru partide care formează o coaliţie, dar nu s-a discutat despre acest acord privind Mercosur”.

Barbu a susţinut că începând de săptămâna viitoare acest acord va fi discutat în coaliţia de guvernare. El a adăugat că Ministerul Economiei, care se ocupă de partea de comerţ, ar fi trebuit să-l informeze pe preşedintele României şi pe premier despre preţurile produselor din zona Mercosur.

“Carnea de pui se comercializează la un preţ de patru ori mai mic decât cel de pe teritoriul Uniunii Europene, la carnea de vită, de trei ori mai mic. Asta ar însemna direct faliment al zootehniei din România şi din Uniunea Europeană. Aceste lucruri şi aceste garanţii trebuia să le trecem, iar cu un acord voluntar pe partea de industrie alimentară şi agricultură, pe o perioadă de 2 ani, ne puteam da seama ceea ce se întâmplă pe partea de import-export.(…) Pentru că vă spun un lucru foarte important: în ultimii 2 ani şi opt luni, România a investit foarte mult în zootehnie, deţinem locul întâi în Uniunea Europeană la carnea de pui, deţinem 30% din piaţa din Franţa, 50% din Italia, 30% din Anglia. Toate aceste lucruri au fost făcute cu eforturi mari, cu bani de la bugetul de stat, cu munca fermierilor şi cu bani pe care fermierii i-au pus cu credite. De aceea noi trebuia să luăm şi să punem aceste garanţii pentru fermieri şi pentru procesatorii”, a mai transmis oficialul MADR.

Pe de altă parte, el a admis că acordul Mercosur este foarte bun pentru alte ramuri economice, cum ar fi industria de autovehicule, industria de armament sau industria de cauciucuri.