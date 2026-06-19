Australia, singurul continent care nu a raportat până acum cazuri de gripă aviară înalt patogenă H5N1, a detectat primul caz suspect la o pasăre marină migratoare găsită într-o zonă izolată din sud-vestul țării. Autoritățile au anunțat că sunt efectuate teste suplimentare pentru confirmarea tulpinii și că au fost activate măsuri de răspuns la nivel național, notează Agerpres.

O pasăre marină migratoare din specia lup de mare brun, găsită în Parcul Național Cape Le Grand din Australia de Vest, a fost testată pozitiv pentru gripă aviară, iar autoritățile efectuează noi analize pentru a confirma dacă este vorba despre tulpina înalt patogenă H5N1.

Anunțul a fost făcut vineri de ministrul Agriculturii din Australia de Vest, Jackie Jarvis.

Rezultatele testelor suplimentare sunt așteptate sâmbătă

„Tratăm cu seriozitate cazul suspect de gripă aviară H5. Dacă se confirmă, va exista un răspuns naţional rapid şi coordonat”, a declarat Jackie Jarvis.

Potrivit oficialului, rezultatele noilor teste urmează să fie anunțate sâmbătă.

Jarvis a precizat că și o a doua pasăre bolnavă, găsită în aceeași zonă, este testată pentru gripă aviară.

Australia era ultimul continent fără cazuri confirmate de H5N1

Din 2021, focarele de gripă aviară înalt patogenă H5N1 s-au răspândit în numeroase regiuni ale lumii, determinând sacrificarea a milioane de păsări și afectând ferme avicole și exploatații de lactate.

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Virusul a infectat inclusiv unele persoane care lucrau în aceste unități.

Până acum, Australia era singurul continent care nu raportase un caz confirmat de gripă aviară înalt patogenă H5N1.

Autoritățile au intensificat măsurile de prevenție

În contextul cazului suspect, autoritățile australiene au început să consolideze măsurile de biosecuritate în ferme.

Printre măsurile anunțate se numără:

intensificarea controalelor și a măsurilor de biosecuritate în ferme;

testarea păsărilor care trăiesc în zonele de coastă;

vaccinarea speciilor considerate vulnerabile;

pregătirea planurilor de intervenție în cazul confirmării virusului.

Ministrul Mediului: Australia se pregătește de ani de zile pentru acest scenariu

Ministrul australian al Mediului, Murray Watt, a declarat că autoritățile s-au pregătit în ultimii ani pentru posibilitatea apariției virusului pe continent.

„Dacă acest caz va fi confirmat, va fi evident o evoluţie îngrijorătoare. Australia a petrecut ultimii ani pregătindu-se pentru această posibilitate”, a afirmat Murray Watt.

Confirmarea cazului ar marca un moment important pentru sectorul agricol și zootehnic australian, în condițiile în care gripa aviară H5N1 a avut un impact major asupra producției avicole și asupra comerțului cu produse de origine animală în numeroase țări.