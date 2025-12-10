Restaurantul Jack din Remetea Mare, o comună aflată la 12 kilometri de Timișoara, deschisă în 2015, s-a viralizat pe internet, după ce localul a fost împodobit cu aproape 25.000 de globuri de Crăciun. Mai exact, conform patronilor, un număr de 24.932 de globuri. Fotografiile și videoclipurile cu tavanul acoperit de zeci de mii de globuri colorate au inundat rețelele sociale, generând un val de distribuiri și comentarii.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Una dintre postările de pe Facebook a avut peste 1.500 de likuri și peste 5.500 de comentarii.

„Se pare că globurile nu doar că ne-au acoperit tavanul… ci și comentariile! Dragilor, din cauza numărului uriaș de comentarii la postarea cu Câte globuri am folosit?, platforma a avut o mică eroare și s-au amestecat comentariile între ele. Unele au dispărut, altele s-au dublat, iar noi nici măcar nu am mai putut răspunde înapoi. Am folosit 24.932 de globuri!”, au transmis cei de la restaurant într-un comentariu.

Restaurantul de la Remetea Mare are o capacitate de 50 de persoane, cu o terasă de 120 de persoane, cu loc de joacă pentru copii în curte, și oferă zilnic preparate tradiționale și internaționale.