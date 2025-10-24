Atunci când mănânci sănătos, echilibrat, și faci asta de luni sau poate ani buni, simți nevoia, din când în când, să mănânci și ceva mai… altfel. Cauți, poate, senzațiile „tari” date de alimentele mai puțin sănătoase pe care le consumai înainte: chipsuri, sticksuri, produse făinoase sau de patiserie etc.

Să fim sinceri: tuturor ni se întâmplă să vrem „ceva bun” între mese.

Dar, de cele mai multe ori, gustările rapide din comerț vin la pachet cu zaharuri ascunse, sare în exces și grăsimi ultraprocesate.

Adevărul este că poți avea gustări delicioase, sățioase, echilibrate, fără zahăr, fără sare, dar pline de proteine și grăsimi bune care te mențin energic(ă) și îți susțin metabolismul. Și care nu îți activează sentimentul de vinovăție.

Smoothie cremos cu banană, iaurt grecesc și semințe

Calorii: ~300 kcal

Ingrediente:

1 banană mică

100 g iaurt grecesc 2%

1 linguriță semințe de in sau de cânepă

50 ml apă sau lapte vegetal

De ce e o alegere bună: are un echilibru ideal între carbohidrați naturali, proteine și grăsimi omega-3.

Perfect înainte de sală sau ca gustare între mese.

Crackers integrali cu cremă de brânză și măsline

Calorii: ~280 kcal

Cum se prepară:

Alege 2–3 crackers din făină integrală (fără sare adăugată), adaugă 2 linguri cremă de brânză simplă și câteva măsline tăiate mărunt.

Poți adăuga sticksuri de castraveți și morcovi pentru un plus de prospețime.

Ou fiert și avocado, alături de o salată de crudități

Calorii: ~280 kcal

Oul fiert este un remediu excelent și slab caloric atunci când îți e foame. Dacă vrei să ai grijă de siluetă, ține mereu în frigider un castron cu ouă fierte — un obicei simplu, dar care te scutește de multe frustrări.

De ce funcționează: combinația dintre ou (bogat în colină și proteine complete) și avocado (plin de grăsimi sănătoase) asigură sațietate pe termen lung.

Poți adăuga zeamă de lămâie, piper negru, turmeric sau oregano, fără sare, și legume cât mai proaspete.

Tartină cu unt de migdale și fructe de pădure

Calorii: ~280 kcal

Cum o faci:

Pe o felie de pâine integrală de calitate, întinde 1 lingură de unt de migdale și adaugă fructe de pădure proaspete.

Este ușor de digerat, rapid de preparat și are zero „vină” atașată.

Budincă de conopidă cu iaurt, ou și carne de pui

Calorii: ~290 kcal

Ingrediente (pentru 2 porții):

150 g conopidă fiartă sau gătită la abur

100 g piept de pui fiert sau gătit la grătar, tocat mărunt

1 ou

2 linguri iaurt grecesc (2%)

1 linguriță ulei de măsline

condimente: piper, turmeric, oregano, usturoi pudră (fără sare)

Cum o faci:

Pasează conopida fiartă cu furculița (nu complet, las-o ușor bucățele).

Amestec-o cu oul, iaurtul și puiul mărunțit.

Adaugă condimentele și amestecă bine.

Pune compoziția într-o formă mică de ceramică unsă cu puțin ulei de măsline.

Coace la 180°C timp de 20–25 de minute, până se rumenește ușor.

Rezultatul: o budincă cremoasă, bogată în proteine și grăsimi sănătoase, aproape fără carbohidrați, care poate fi mâncată în orice moment al zilei și care te hrănește, nu doar îți satisface dorința de „altceva”.

Se păstrează 2 zile la frigider și se poate consuma caldă sau rece.