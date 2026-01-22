Virusul gripei aviare, confirmat în cazul unor lebede moarte în urmă cu o săptămână la Vaslui

Virusul gripei aviare H5N1 a fost confirmat în urma analizelor de laborator efectuate la cadavrele unor lebede găsite, în urmă cu o săptămână, prinse în gheaţă pe un lac din localitatea Moara Domnească, transmite Agerpres.

Joi, în cadrul Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor, a fost aprobat Planul de măsuri pentru combaterea influenţei aviare înalt patogenă la păsările sălbatice de pe lacul Moara Domnească, deţinut de Administraţia Bazinală de apă Prut-Bârlad.

“S-a aprobat zona afectată din jurul focarului, cu raza minimă de 10 kilometri unde au fost impuse măsuri în ceea ce priveşte circulaţia păsărilor domestice sau a altor păsări captive din exploataţiile nonprofesionale în care sunt ţinute spre alte exploataţii, aceasta fiind interzisă. Se interzice organizarea de târguri, pieţe, expoziţii şi orice activităţi de colectare şi dispersare a păsărilor domestice sau a altor păsări captive. Respectarea măsurilor de biosecuritate reprezintă o condiţie esenţială pentru combaterea influenţei aviare. Crescătorii de păsări trebuie să separe în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităţilor, raţele şi gâştele de restul păsărilor domestice, să evite creşterea păsărilor domestice in aer liber, acestea trebuind să fie ţinute închise obligatoriu în spaţii de cazare special amenajate. De asemenea, sunt interzise adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafaţă accesibile păsărilor sălbatice şi intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice”, au transmis reprezentanţii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Autorităţile sanitare au menţionat, totodată, că se impun prevenirea contactului păsărilor cu specii de mamifere şi prevenirea contactului direct şi indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, păsările domestice şi alte păsări, în special raţele şi gâştele. În zonă este interzisă introducerea în gospodării a păsărilor sălbatice indiferent de context, păsări epuizate fizic, rănite, moarte sau vânate.

“Ţinând cont de faptul că influenţa aviară reprezintă un risc foarte crescut pentru sectorul de creştere a păsărilor, prevenirea apariţiei virusului gripei aviare în efectivele de păsări în contextul epidemiologic actual, reprezintă o prioritate pentru noi. Odată virusul gripei aviare pătruns în teritoriu, din cauza procentului foarte mare de mortalitate cu care evoluează în forma supraacută, în urma aplicării unor măsuri de eradicare incorect coordonate, boala poate deveni endemică şi în scurt timp poate bloca întregul sector de creştere a păsărilor, ceea ce ar produce pierderi economice însemnate producătorilor de carne de pasăre şi ouă şi economiei, în general”, a menţionat directorul executiv al DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, a făcut apel la autorităţile publice locale şi la cetăţeni să trateze cu maximă responsabilitate acţiunile care ţin de prevenirea răspândirii virsului şi le-a recomandat acestora să respecte toate acţiunile impuse de specialişti.

“Orice suspiciune de boală trebuie comunicată de urgenţă medicului veterinar sau autorităţilor publice locale. Facem apel la cetăţeni şi la crescătorii de păsări să anunţe de urgenţă medicul veterinar în situaţia în care apar modificări în statusul de sănătate al păsărilor din gospodării”, a precizat prefectul judeţului Vaslui.

În cursul zile de 15 ianuarie, pompierii militari vasluieni au scos opt cadavre de leaabede din lacul Moara Domnească, intervenţia fiind făcută la solicitarea reprezentanţilor Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui şi ai Gărzii de Mediu Vaslui.