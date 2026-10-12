VIDEO | Vinul românesc este prea scump pentru a concura prin preț / Cezar Ioan: „Putem fi atractivi prin calitate, dar calitatea trebuie povestită”

12 oct. 2026, Disputandum
FOTO: G4Food
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Productivitatea redusă a viilor și costurile ridicate fac dificilă concurența vinurilor românești prin preț pe piețele internaționale, susține Cezar Ioan. În podcastul „Disputandum” realizat la G4Food de Cosmin Dragomir, acesta citează estimarea potrivit căreia o producție medie de peste 15 tone de struguri la hectar ar fi necesară pentru ca prețul pe unitatea de vin obținut să devină competitiv internațional.

Media națională este însă, potrivit cifrelor invocate de el, mult mai mică. „Nu putem concura pe baza prețului. Putem fi atractivi pe baza calității”, spune Cezar Ioan.

Întreținerea unui hectar de vie presupune costuri care nu scad proporțional atunci când producția este redusă. O vie cu zece tone de struguri la hectar poate necesita multe dintre aceleași lucrări ca una care produce dublu, dar costul se distribuie pe o cantitate mai mică.

Calitatea crește prețul

Cramele retehnologizate și plantațiile refăcute cu fonduri europene au rezultate mai bune, însă media industriei rămâne insuficientă pentru o competiție bazată exclusiv pe preț, susține el. Alternativa ar fi poziționarea prin calitate, soiuri locale, terroir și diferențiere. Dar apare o a doua problemă: un vin mai scump trebuie explicat consumatorului. „Calitatea are nevoie să fie povestită, să fie spusă, să fie demonstrată”, afirmă Cezar Ioan.

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Înainte de promovarea unei anumite Fetești Negre, Frâncușe sau a unui Aligoté produs de o cramă, cumpărătorul internațional trebuie să afle mai întâi ce poate oferi România ca țară producătoare de vin, spune acesta.

 

 

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