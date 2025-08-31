VIDEO-FOTO Coșuri cu legume și fructe bio livrate săptămânal clienților, la domiciliu. Afacere 3 în 1 la Dragșina (Timiș): fermă, Punct Gastronomic Local și loc de relaxare

Povestea Farmely din satul timișean Dragșina, aflat la 20 de kilometri de Timișoara a început cu o mică grădină de legume, sădită din convingerea că apropierea de natură este modul prin care putem reveni la o viață sănătoasă, în care știm precis ce mâncăm. Între timp, grădina a devenit o mică fermă care îi răsplătește pe gospodari cu legume, fructe, ouă și multe alte bunătăți. Iar bunătățile, în funcție de sezon, se așează în fiecare săptămână în lădițe, care vor ajunge la ușile celor care le-au comandat.

„Avem o fermă activă, o fermă vegetală, iar vedeta culturilor noastre este zmeura. Suntem la un kilometru dincolo de sat, în câmpul gol-goluț. Avem legume diverse, facem coșurile acelea bio pe care le livrăm clienților noștri, la domiciliu. Servim clienți care vin în fermă, la relaxare, la plimbare. Dar, în special, împachetăm săptămânal din produsele noastre, în funcție de sezon. Acum, de exemplu, pregătim în coș cartofi, morcovi, porumb dulce, ceapă, roșii cherry, vinete, ardei și zmeură. Absolut totul e din gospodăria noastră”, a declarat Angela Morar.

Porțile fermei sunt deschise permanent pentru vizitatori. Aici se pot organiza evenimente precum zile de naștere, botezuri, cununii sau petreceri private. Cei care se duc după legume, pot petrece un timp plăcut la aer liber, în jurul unui lac artificial, iar pentru copiii a fost amenajaut și un loc de joacă, cu trambuline, cu tot soiul de jocuri, dar și o mini grădină zoologică, cu cai, ponei, măgărușui, oițe, pisicuțe, câini și alte animale domestice, dar și un iaz cu pești roșii.

În caz de vreme nefavorabilă, totul se mută la adăpostul unei solarii de zmeură și legume.

Punctul Gastronomic Lolcal “Din Sol în Bol”

De aici s-a născut și ideea de a pune la punct și Punctul Gastronomic Local. „Din Sol în Bol” este parte din bucătăria familiei Morar, locul unde produsele din fermă se transformă în preparate delicioase.

„Am deschis Punct Gastronomic Local în 2024, ca o consecință logică a faptului că eram cu porți deschise, iar oamenii ne vizitau și, aproape nedorind să mai plece, ne întrebau dacă pot servi ceva la noi. În plus, avem multe în grădina proprie. Ne-am gândit că putem să facem ceva în acest sens. Un restaurant era exclus, pentru că presupune o grămadă de birocrație și bătăi de cap. Poate că asta va fi următorul pas. Pentru PGL, partea birocratică a decurs ușor, a fost bine”, a mai spus Angela Morar.

Mâncare adaptată la sezon

Rețetele provin, uneori, din caiete vechi, păstrate cu grijă în sertar. Alteori, acestea sunt reinterpretate cu imaginație. „Din Sol în Bol” servește mâncare de sezon, adaptată în funcție de ceea ce oferă grădina, nu invers.

„După momentele de tatonare, am ajuns la un meniu simplu care conține vinete, roșii, brânză și așa mai departe, cu o anumită sumă de bani. Apoi, un meniu ceva mai complicat: carne de pui, porc și nu mai știu ce, la X lei. Un meniu și mai complicat, cu vită, somon și altele, la Z lei. Și atunci am încercat să facem un soi de trei pachete: ieftin, mediu și premium. De gătit, gătim de toate, doar pe weekend”, a mai declarat Angela Morar.