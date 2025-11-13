În exclusivitate pentru ”Agricultura în schimbare”, Gábor Raviczki, Director de Marketing Bayer Crop Science România, Bulgaria, Republica Moldova, a dezvăluit că, începând cu anul viitor, compania va oferi asigurări pentru cei care cumpără sămânță Bayer, de porumb și rapiță.

Concret, în cazul acestor culturi volatile la condițiile de mediu, Bayer va dezvolta un sistem de asigurare, prin care fermierii să-și poată recupera o parte din investiția făcută în semințe.

”Noi înțelegem faptul că anumite culturi, cum ar fi de exemplu cultura de rapiță, sau cultura porumbului astăzi, pentru culturile de primăvară, sunt extraordinar de volatile din cauza condițiilor de mediu. Rapița, spre exemplu, are probleme la răsărire în timpul toamnelor secetoase. Porumbul are probleme pe parcursul perioadei de vegetație, dar cu precădere în perioada de înflorit, când arhițele și seceta reduc foarte mult polenizarea și avem pierderile de producție pe care le-am văzut în ultimii ani.

Prin urmare, înțelegem că fermierul face o investiție într-un câmp, într-un domeniu riscant, volatil, și atunci Bayer vine și spune ok, noi te ajutăm atât cât putem pe partea de genetică și de protecție a plantelor, cu inovația pe care o avem, portofoliu pe care îl dezvoltăm, dar vrem să te ajutăm și în zona aceea în care necunoscutul joacă un rol important, în care nu știm ce se va întâmpla”, spune directorul de marketing al companiei.

Gábor Raviczki a mai precizat la podcastul ”Agricultura în schimbare”, că aceste despăgubiri vor fi acordate fermierilor, tocmai pentru ca aceștia să nu renunțe la culturile de porumb, tocmai din motivul că este o cultură riscantă:

”Începând din 2026, acum vă dezvăluim un secret, vrem să dezvoltăm un sistem de asigurare și în cultura porumbului, ca fermierii să poată să-și recupereze, în cazul unor situații nefavorabile, o parte din investiția pe care au făcut-o în sămânța noastră. Adică vrem să fim alături de ei, nu doar atunci când lucrurile merg bine. Practic, vrem să rambursăm o parte din costurile pe care le le au cu sămânța pe care o achiziționează de la noi. Asta e foarte important, pentru că foarte mulți au renunțat la sau renunță, se pregătesc să renunțe de la anul la culturile de porumb tocmai din această cauză, că e o cultură riscantă”, a mai adăugat directorul de marketing al Bayer.