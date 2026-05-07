Un vin românesc, produs la Cluj, intră în topul mondial al rose-urilor. ISSA Pinot Noir Rosé 2025, dublu premiat la Concours Mondial de Bruxelles

07 mai 2026, Comunicate de presă
ISSA Pinot Noir Rosé 2025, produs de Crama La Salina, a obținut două dintre cele mai importante distincții la ediția din 2026 a Concours Mondial de Bruxelles 2026, competiție desfășurată în luna martie, la Cirò.

Vinul românesc a fost desemnat „Rosé Wines Revelation Romania 2026”, distincție acordată unuia dintre cele mai bine punctate cinci vinuri rosé din competiție. În această categorie au fost selectate doar cinci vinuri, provenite din România, Franța, Spania, Italia și Portugalia, dintr-un total de aproximativ 1.100 de roséuri înscrise din circa 30 de țări.

Totodată, ISSA Pinot Noir Rosé 2025 a primit și Marea Medalie de Aur (Grand Gold Medal 2026), cea mai înaltă distincție acordată în cadrul concursului. Potrivit producătorului, este singurul vin din România care a obținut această medalie la ediția din acest an.

Vinurile au fost evaluate în sistem „blind tasting” de un juriu internațional, metodă utilizată pentru a elimina influențele legate de origine sau brand.

„Premiile acestea confirmă direcția în care mergem de câțiva ani: atenție la detaliu și o preocupare constantă pentru a reda cât mai fidel caracterul terroir-ului. Faptul că un rosé din România ajunge să fie recunoscut la acest nivel, într-o competiție atât de riguroasă, ne arată că suntem pe drumul corect. Dincolo de distincții, pentru noi contează că vinurile ISSA încep să fie înțelese și apreciate exact așa cum le gândim”, a declarat Ovidiu Maxim.

Reprezentanții companiei spun că rezultatul consolidează poziționarea premium a gamei ISSA și vine după o altă performanță obținută în 2024, când ISSA Chardonnay Barrique 2022 a fost desemnat „International White Wine Revelation” în cadrul aceleiași competiții.

„Este o validare importantă, nu doar pentru brandul ISSA, ci și pentru felul în care este perceput astăzi vinul românesc. Faptul că România apare astăzi pe podiumul mondial al roséului, alături de țări cu tradiție viticolă îndelungată, spune ceva important despre ce poate produce această țară”, a declarat Adina Calfa.

ISSA Estate operează în domeniile vitivinicol, ospitalitate, real estate și ecvestru, iar Crama La Salina este amplasată pe Dealurile Durgăului, în apropiere de Salina Turda. Plantația viticolă se întinde pe 41 de hectare și produce vinuri cu Indicație Geografică Protejată „Dealurile Transilvaniei”.

Cele mai noi articole

VIDEO | Costurile cresc, bonul mediu scade / Chef Mihai Toader spune cum rezistă restaurantul său în plină presiune economică: „Nu ne îmbogățim din restaurante. Încercăm să rămânem pe linia de plutire”
5 tipuri de biscuiți preparați din același aluat și cu umpluturi diferite/ Coci o singură dată, dar ai gustări variate
Unul dintre cei mai cunoscuți bucătari britanici spune că „restaurantele nu vor supraviețui”: „Deschid locații în străinătate ca să le pot ține în viață pe cele din Marea Britanie”
11 mituri despre carnea de porc pe care mulți oameni încă le cred / Ce spun specialiștii despre unul dintre cele mai controversate alimente
Albinele pot număra, spun cercetătorii / Noua descoperire schimbă felul în care înțelegem inteligența insectelor
