Un produs alimentar inovator, dezvoltat la Timișoara prin colaborarea dintre mediul academic și industrie, ajunge pe piață: compania Pronat S.R.L., în parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara (USVT), prin Facultatea de Inginerie Alimentară, a lansat în data de 21 martie 2026, Vurger Protein Mix, un premix vegetal conceput ca o soluție modernă pentru consumatorii care caută alternative sănătoase și sustenabile la produsele din carne.

Produsul a fost dezvoltat în cadrul programului european EIT Food RIS Consumer Engagement Labs (CEL-2025), iar lansarea oficială a avut loc la Reciproc Cafe, în prezența reprezentanților mediului academic, a experților în nutriție, a partenerilor din industrie și a comunității locale, conform comunicatului de presă trimis de organizatori redacției G4Food.

Noul produs vegan Vurger Protein Mix

Vurger Protein Mix reprezintă rezultatul unui parteneriat strategic între mediul academic și cel economic, care valorifică expertiza științifică a USVT și capacitatea de inovare și distribuție a companiei Pronat. Produsul a fost dezvoltat sub coordonarea dr. ing. Delia-Gabriela Dumbravă, în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară, fiind un exemplu concret de transfer tehnologic de la cercetare la piață, susținut de programul european EIT Food.

Elementul care diferențiază acest produs pe piața alternativelor vegetale este metodologia de co-creare, prin care consumatorii au fost implicați direct în procesul de dezvoltare. Prin sesiuni de testare și feedback, rețeta a fost optimizată pentru a răspunde așteptărilor reale ale utilizatorilor, rezultând un produs vegetal, organic, de tip „clean-label”, fără aditivi chimici, care îmbină calitatea nutrițională cu gustul și accesibilitatea.

„Am dorit să dezvoltăm un produs care să îmbine rigoarea științifică cu așteptările reale ale consumatorilor, iar implicarea acestora în procesul de co-creare a fost esențială pentru obținerea unui rezultat echilibrat, atât din punct de vedere nutrițional, cât și senzorial”, a declarat dr. ing. Delia-Gabriela Dumbravă.

Cine este Pronat srl, inventatorul noului produs vegan

Pronat S.R.L. se afirmă ca una dintre companiile românești care demonstrează că inovația alimentară poate fi construită pe baza cercetării autohtone, valorificând în mod activ expertiza universitară în dezvoltarea de produse competitive. Prin colaborarea cu USVT, compania contribuie la consolidarea unui model de dezvoltare bazat pe transfer tehnologic, în care rezultatele cercetării sunt transformate în soluții concrete pentru consumatori și piață.

„Inovația face parte din ADN-ul Pronat. Vurger Protein Mix răspunde cerințelor actuale ale consumatorilor prin versatilitate, profil nutrițional echilibrat și accesibilitate”, a declarat Emanuel Popa, administratorul companiei, în timp ce Mihaela Vețan, președinta Asociației CRIES, a evidențiat rolul educației în formarea unui consum responsabil și importanța inițiativelor locale în promovarea sustenabilității.

Sesiuni live cooking pentru a dovedi versatilitatea produsului

Versatilitatea produsului a fost demonstrată în cadrul unei sesiuni de live cooking susținute de echipa GreenAware, care a evidențiat ușurința în utilizare și adaptabilitatea Vurger Protein Mix într-o varietate de preparate, de la burgeri vegetali la rețete complexe. Textura sa ușor modelabilă și timpul redus de preparare îl transformă într-o soluție practică pentru consumatorii care doresc să reducă aportul de proteine de origine animală fără a face compromisuri în ceea ce privește gustul.

Prin această lansare, Timișoara își consolidează statutul de centru emergent de inovație în industria alimentară, demonstrând că parteneriatele dintre universități și companii pot genera produse competitive, aliniate tendințelor europene privind alimentația sănătoasă și sustenabilă. Vurger Protein Mix nu este doar un produs nou pe piață, ci un exemplu concret că viitorul alimentației se construiește prin colaborare între cercetare, industrie și consumatori.