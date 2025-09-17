Pauza de prânz este un moment important pentru copii. Au nevoie de energie, dar și de gusturi familiare. Un lunchbox bine gândit trebuie să fie nutritiv, colorat și să aducă bucurie.

Tonul de la RIO Mare oferă proteine de calitate și se combină ușor cu legume și pâine proaspătă. Din câteva ingrediente simple se pot construi variante de sandvișuri sau gustări atractive, pe placul celor mici.

Iată trei propuneri de lunchbox cu ton, care îmbină echilibrul nutrițional cu plăcerea gustului.

Sandviș cu ton, cremă de brânză și castraveți

O variantă clasică, dar mereu apreciată.

Ingrediente: două felii de pâine integrală, 120g RIO Mare Filodolio ton in ulei de masline (nu necesita scurgerea uleiului), o lingură de cremă de brânză, rondele subțiri de castravete.

Preparare: se amestecă tonul cu crema de brânză până se obține o pastă fină. Se unge pe pâine, iar deasupra se adaugă rondele crocante de castravete. Sandvișul se taie în triunghiuri mici, ușor de mâncat.

În lunchbox: alături de sandviș pune câteva roșii cherry și câteva cubulețe de pepene galben, pentru un plus de culoare.

Wrap cu ton, porumb și salată verde

O alternativă veselă și ușoară, plină de culoare.

Ingrediente: o lipie, 65g RIO Mare Filodolio ton in ulei de măsline, două linguri de porumb dulce, câteva frunze de salată, o linguriță de iaurt grecesc.

Preparare: se amestecă tonul cu iaurtul, apoi se adaugă porumbul. Umplutura se așază în mijlocul lipiei, se adaugă salata și se rulează strâns. Se taie în două bucăți egale.

În lunchbox: completează cu morcovi baby și câteva felii de măr. Culorile portocaliu și roșu fac cutia mai atractivă.

Mini-brioșe sărate cu ton și legume

O idee diferită, ideală pentru copii care iubesc gustările de tip „ceva la mână”.

Ingrediente: două ouă, 120g RIO Mare Filodolio ton in ulei de măsline, jumătate de ardei gras tocat, două linguri de mazăre, două linguri de făină, puțin cașcaval ras.

Preparare: se bat ouăle, se adaugă tonul, legumele și cașcavalul. Se pune compoziția în forme de brioșe și se coc 15 minute la 180°C.

În lunchbox: așază două mini-brioșe, câteva rondele de castravete și un iaurt mic de băut.

Echilibru și varietate

Un lunchbox reușit combină proteine, legume și fructe. Tonul aduce sațietate și gust, legumele oferă vitamine, iar fructele adaugă prospețime. Culorile vii atrag copiii și îi încurajează să mănânce cu plăcere.

Cu puțină organizare, aceste idei simple pot transforma prânzul de la școală într-un moment de bucurie.