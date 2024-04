Tania Fântână, nutriționist: Câteva cuvinte despre cântare și cântărire / Am avut experiențe bizare cu oameni pe cântar, care insistau să-și dea și lenjeria intimă jos / Care-i treaba cu dispozitivele smart?

Cântarul. Acest odios instrument din dormitoarele și viețile noastre. Nemilos dușman care îți poate strica o zi bună cu o cifră. Când eram eu mică, țin minte, mergeai pe stradă, dădeai un ban și te cântăreai. Aparent, cântărirea nu era așa un subiect important. Acum, avem acasă cântare care îți spun „bună dimineața”, te complimentează că îți stă bine părul și tot așa… suntem ultra mega specializați în a afla cât cântărim. Cât cântărim noi așa cu tot ce avem prin stomac și cap.

În activitatea mea am avut experiențe bizare cu oamenii pe cântar. Am văzut persoane care insistau să-și dea și lenjeria intimă jos sau elasticul de la păr pentru a obține o cifră cât mai exactă sau oameni care m-au rugat să nu le spun cât cântăresc. Nu doreau să știe cât de departe „s-au dus la vale”. Sunt alții care dimpotrivă, se cântăresc dimineața, la prânz și seara.

Cu cei care își doresc scăderea în greutate eu procedez la cântărirea lor săptămânală. Consider că fluctuațiile inerente de la o zi la alta nu sunt sugestive. Câteodată și să știi prea mult îți dăunează. Pentru că nu mai vezi pădurea de copaci și îți pierzi motivația rămânând blocat în amănunte pe care nu ți le poate explica nimeni.

Relația mea personală cu cântarul este una foarte bună. Nici el nu mă deranjează pe mine și nici eu pe el. Ne vedem fiecare de ale noastre. Decât să știu o cifră totală, brută, despre mine, prefer să-mi analizez corpul. Ce-i drept, exceptând perioada sarcinii, am avut fluctuații minore de la an la an.

Fiecare om cred că are reperele lui personale pe corp, și știe când s-a îngrășat. La bărbați e simplu. Când îi strânge cureaua e clar că burta a crescut și s-au îngrășat. Bărbații văd rapid când s-au îngrășat sau au slăbit după numărului găurilor de la curea. Mie îmi place mult când mă sună câte o tipă și-mi spune că soțul ei nu e gras, doar are burtă. Câtă dragoste în exprimarea asta, câtă finețe! Burta lor nu e balonare de la bere să știți. E depozit de grăsime. La femei, firește, situația e mai complexă.

Femeile diferă în funcție de conformația lor, care poate fi feminină (cu grăsime preponderent în partea de jos a corpului) sau masculină (grăsime preponderent în partea de sus a corpului / pe burtă / pe brațe). Așadar fie te strâng chiloții, fie sutienul. Fie, după vârstă de 40 de ani ambele sau începi să pui în zone în care la tinerețe nu puneai. Componența hormonală schimbă modul de dispunere a grăsimii în corp.

Citește și: Valentina Iscru: „Mâncam de rupeam. Nici nu mai ieșeam din casă!” / Lupta unei femei cu kilogramele: A ținut diete peste diete, a slăbit și s-a îngrășat iar

Este o diferență mare între câte kilograme ai și câte kilograme simți că ai. Acel sentiment de „greutate” care se simte uneori nu are nici o legătură cu cântarul, ci cu modul în care te alimentezi. Fie că mănânci prea sărat sau prea multe făinoase își au rostul în viața ta sau nu te hidratezi suficient, sentimentul acesta de greutate are mare legătură cu retenția de apă din corp. La femei, anumite perioade din lună clar aduc 1-2 kg în plus fără că asta să însemne îngrășat, ci retenție de apă.

Deci, înainte de a fi dezamăgit de cifra de pe cântar, întreabă-te următoarele:

– Ce alimente sărate am mâncat ieri? Brânză, murături, măsline, mezeluri, semipreparate etc.?

– Câte făinoase am mâncat în ultimele zile? Pâine (indiferent de care), biscuiți, produse dulci de

panificație, orez, paste, cartofi?

– Câtă apă am băut ieri? Au fost minim 2 litri?

– Cum a fost digestia mea în ultimele zile? Am simțit că scaunul m-a eliberat? L-am eliminat cu dificultate? Am avut scaun zilnic în ultimele zile?

– Care a fost mărimea porțiilor de mâncare de ieri? M-am simțit sătul / mult prea sătul / mi-am simțit stomacul mergând în gol măcar câteva ore?

– Sunt în perioada premergătoare menstruației în care aș mânca doar dulce și mult, mult, orice îmi cade în mana?

Despre cântarele inteligente, cele care îți spun din ce este compusă cifra totală a kilogramelor tale, aș vrea să zic, de asemenea, două vorbe.

Văd oameni de 100-120 kg disperați să afle din ce este compus corpul lor. Măi oameni buni, dacă nu ați fost halterofili, înotători, jucători de rugbi, sportivi de performanță, nu aveți de unde să purtați pe voi masă musculară mai mare decât noi, prăpădiții de rând. Sigur că sunt variații în funcție de conformația nativă, dar diferențele sunt mici. Ce mai contează 3 kg de mușchi în plus când voi trebuie să dați jos 30 de kg de grăsime?

Nici cântarele acestea inteligente nu sunt smart tot timpul. În funcție de momentul din zi în care vă cântăriți, de cât de hidratați sunteți, fluctuațiile cifrelor sunt mari. Pentru o exactitate mai mare a datelor, vă sfătuiesc să vă suiți pe ele numai seara și doar dacă în ultimele 2-3 zile v-ați hidratat corect. Nu cheltuiți sume enorme în achiziția acestor cântare. Metoda pe care ele se bazează, impedanță bioelectrică, este una discutabilă ca și exactitate. Luați fiecare cifră cu puțină sare și bazați-vă mai mult pe cifra totală, numărul total de kilograme pe care vi-l arată. Pentru asta vă suiți pe el dimineața, înainte de a mânca sau bea și după ce ați fost la baie. Nu îi mutați locul prin casă. Nu-l puneți peste un covor, ci direct pe podea.

Mă opresc aici pentru că oricum nici eu nu citesc postările lungi.

Vă doresc să aveți sufletul ușor în ciuda kilogramelor de pe cântar și ca nici o greutate care vă apasă să nu vă lipească aripile. Găsiți fericire și bucurie în orice vă înconjoară și mergeți numai pe drumurile care simțiți că vă hrănesc această bucurie și lumina din voi.

Numele meu este Tania. Scriu despre mâncare, kilograme, greutăți și oameni. Cred că mâncarea trece prin inimă și apoi ajunge în stomac. Îngrijiți-vă să aveți o inima cât mai plină! Pași cât mai ușori prin viață!

Vezi aici podcasturile G4Media „Fântâna de sănătate” cu Tania Fântână.

Sursa foto: Pexels/Andres Ayrton