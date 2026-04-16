Cea de-a patra ediție a festivalului „Suflet de România” are loc pe 25 și 26 aprilie, pe Domeniul Regal Săvârșin, și anunță cea mai amplă participare de până acum a micilor producători și artizanilor din zona gastronomică. Evenimentul pune accent pe gusturile locale și pe meseriile transmise din generație în generație, într-un cadru care recreează atmosfera satului românesc.

Festivalul reunește producători artizanali, meșteșugari și artiști, într-un program care combină gastronomia cu spectacolele și activitățile pentru public. Vizitatorii pot descoperi produse locale, pot participa la ateliere și pot urmări demonstrații de meșteșuguri tradiționale, în zone tematice precum Târgul Satului, Hanul Târgoveților sau Drumul Artizanilor.

Deschiderea oficială are loc sâmbătă, de la ora 12:00, după un tur al producătorilor și artizanilor realizat de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, alături de Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort. Evenimentul reunește și reprezentanți ai autorităților și ai mediului privat.

Programul artistic include concerte și momente folclorice susținute de Theo Rose, Damian Drăghici & Brothers, Nicolae Furdui Iancu, Nicoleta Voica, dar și apariții ale unor grupuri și ansambluri locale. În prima zi, publicul poate urmări și realizarea live a unui podcast cu scriitorul Radu Paraschivescu și jurnalistul Cătălin Striblea.

Pe lângă componenta culturală, festivalul își păstrează direcția de susținere a producătorilor locali. Aceștia sunt prezenți atât cu produse, cât și cu povești despre originea și modul de realizare al acestora, într-un context în care interesul pentru alimentația locală și lanțurile scurte de aprovizionare este în creștere.

Accesul la eveniment este gratuit, în intervalul 12:00–19:30, iar organizatorii au pregătit activități pentru toate vârstele, inclusiv ateliere pentru copii și zone de relaxare. Intrarea se face exclusiv prin poarta de pe DC74, pe Valea Troașului.

Festivalul „Suflet de România” rămâne unul dintre puținele evenimente care aduc în același loc gastronomia locală, meșteșugurile și cultura tradițională, cu accent pe vizibilitatea producătorilor artizanali.