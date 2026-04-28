Starbucks anunță o colaborare globală cu 20th Century Studios pentru promovarea filmului „The Devil Wears Prada 2”, care ajunge în cinematografele din România pe 29 aprilie. Campania aduce în cafenele o ediție limitată de patru băuturi inspirate de personajele principale, construite în jurul ideii de a integra referințele cinematografice în rutina zilnică a consumatorilor.

Începând cu 27 aprilie 2026, clienții pot comanda băuturile tematice în locațiile participante Starbucks, fiecare rețetă fiind asociată cu un personaj din universul filmului.

Meniul include:

„Miranda’s Signature Starbucks Order”, un Caffè Latte fără spumă, cu extra shot, servit foarte fierbinte, cu lapte degresat

„Andy Oat Cappuccino”, un cappuccino cu băutură de ovăz, caramel și scorțișoară

„Nigel Espresso con Panna”, un doppio espresso cu frișcă și mocha

„Emily Iced Chai Latte”, un chai latte rece cu băutură de migdale și caramel

„Starbucks a făcut parte din universul filmului încă de la primul titlu. Revenim acum cu o experiență care pornește de la cafeaua de zi cu zi”, a declarat Erin Silvoy, vicepreședinte senior Global Marketing în cadrul companiei.

- articolul continuă mai jos -

Colaborarea include și prezența brandului în noul film, precum și activări speciale. De exemplu, locația Starbucks Reserve din Empire State Building va distribui o ediție limitată a revistei fictive Runway Magazine, element central în povestea filmului.

Din distribuția continuării fac parte Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci, care revin în rolurile consacrate. Filmul este regizat de David Frankel, după un scenariu semnat de Aline Brosh McKenna.

Băuturile vor fi disponibile pentru o perioadă limitată în rețeaua globală Starbucks, inclusiv în România.