Pizza&Pasta

Pastele de vineri seara. Spaghetti alla disperata – o rețetă care combină într-un sos ingrediente de mai multe feluri, pe care le avem de regulă prin frigider sau cămară. Rapide, savuroase și de post

Mihaela Găneț 21 noiembrie 0 comentarii
spaghetti-alla-disperata-rapide-gustoase foto: Youtube

Pastele alla disperata sunt o rețeta rapidă și extrem de gustoasă, care conjugă ingredientele clasice de la Mediterana cu ciupercile, simbol al muntelui. Un fel spaghetti alla puttanesca la care adăugăm și ciuperci. Din această alăturare neobișnuită pare că derivă și numele – o îngemănare de ingrediente fără legătură aparentă, în intenția de a crea maxim de gust și arome.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:

- articolul continuă mai jos -

O altă părere este aceea că e atât de ușor și rapid de preparat, că le poate face cineva care nu are timp sau energie pentru gătit. Sau nu are multe ingrediente la disposizione. Adică un fel de paste pentru orice situație mai mult sau mai puțin „disperată”. Se practică, la fel ca mai toate pastele cu nume sugestive și surprinzătoare, la Napoli.

Ingrediente pentru 4 porții de spaghetti alla disperata

circa 380 g paste lungi (spaghetti, linguine, buccattini)

circa 250 g roșii cherry bine coapte

ulei de măsline, după gust

măsline negre, după gust

30 g capere desărate

100 g ciuperci Champignon proaspete

2 fileuri de anșoa sărate, merg înlocuite și cu hamsiile

o jumătate de ceapă

un strop de oregano

sare, piper

Procedeu

Pentru a pregăti pastele spaghetti alla disperata, încălzim puțin ulei într-o tigaie antiaderentă încăpătoare și călim ușor ceapa tăiată subțire.

Clătim roșiile cherry sub jet de apă, le tăiem în jumătate și le sotăm câteva momente în tigaie, la foc iute. Între timp, scoatem sâmburii măslinelor negre și le tocăm împreună cu caperele, ciupercile curățate și fileurile de anșoa.

Într-o a doua tigaie încălzim puțin ulei și adăugăm acest amestec. Condimentăm cu sare, piper și oregano, apoi gătim încă alte două minute. Turnăm apoi acest amestec peste roșiile care continuă să fiarbă în prima tigaie.

Amestecăm bine cu o lingură de lemn, iar între timp punem pastele la fiert într-o oală cu apă cu sare. Când sunt fierte al dente, le scurgem și le adăugăm direct peste sos.

Omogenizăm totul, presărăm puțin pătrunjel proaspăt tocat și le servim cât mai calde.

, , , ,

By Mihaela Găneț

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *