Pastele alla disperata sunt o rețeta rapidă și extrem de gustoasă, care conjugă ingredientele clasice de la Mediterana cu ciupercile, simbol al muntelui. Un fel spaghetti alla puttanesca la care adăugăm și ciuperci. Din această alăturare neobișnuită pare că derivă și numele – o îngemănare de ingrediente fără legătură aparentă, în intenția de a crea maxim de gust și arome.

O altă părere este aceea că e atât de ușor și rapid de preparat, că le poate face cineva care nu are timp sau energie pentru gătit. Sau nu are multe ingrediente la disposizione. Adică un fel de paste pentru orice situație mai mult sau mai puțin „disperată”. Se practică, la fel ca mai toate pastele cu nume sugestive și surprinzătoare, la Napoli.

Ingrediente pentru 4 porții de spaghetti alla disperata

circa 380 g paste lungi (spaghetti, linguine, buccattini)

circa 250 g roșii cherry bine coapte

ulei de măsline, după gust

măsline negre, după gust

30 g capere desărate

100 g ciuperci Champignon proaspete

2 fileuri de anșoa sărate, merg înlocuite și cu hamsiile

o jumătate de ceapă

un strop de oregano

sare, piper