Tehnologia pentru locuințe inteligente a făcut un salt spectaculos odată cu prezentarea robotului humanoid CLOiD, dezvoltat de LG Electronics și prezentat oficial la CES 2026 din Las Vegas. Deși roboții de uz casnic nu mai sunt o noutate, CLOiD se diferențiază printr-o abordare complet integrată: un singur robot capabil să se deplaseze autonom prin casă și să execute o gamă largă de sarcini complexe, în special în bucătărie, unul dintre cele mai solicitante spații dintr-o locuință, notează La Vanguardia.

Un ajutor real în bucătărie, nu doar un concept futurist

Bucătăria este locul unde automatizarea întâmpină cele mai mari provocări: obiecte fragile, spații înguste, aparate diferite și necesitatea unei coordonări fine. CLOiD a fost conceput tocmai pentru a face față acestor situații reale.

În demonstrațiile live de la CES, robotul a reușit să:

deschidă frigiderul și să scoată produse precum laptele sau ouăle,

manipuleze recipiente de diferite dimensiuni,

așeze obiecte pe blat sau în dulapuri,

pregătească un mic dejun simplu, respectând o succesiune logică de pași.

Aceste acțiuni nu sunt programate rigid, ci adaptate în timp real la mediul din jur.

Mâini articulate pentru sarcini delicate

Unul dintre cele mai impresionante aspecte ale lui CLOiD este sistemul său de manipulare. Robotul dispune de:

brațe articulate cu șapte grade de libertate, similare cu cele ale unui braț uman,

mâini cu degete independente, capabile de prindere fină.

În bucătărie, acest lucru se traduce prin capacitatea de a:

apuca pahare sau cești fără a le sparge,

manevra tacâmuri,

deschide sertare, capace sau uși,

muta ingrediente fără a le vărsa.

Această precizie este esențială pentru sarcini precum gătitul sau aranjarea mesei, unde erorile pot fi costisitoare

Inteligență artificială „Physical AI” adaptată gătitului

CLOiD este construit în jurul conceptului de Physical AI, o combinație avansată de:

modele vizuale (pentru recunoașterea obiectelor),

modele de limbaj (pentru înțelegerea comenzilor vocale),

analiză contextuală a mediului.

În bucătărie, robotul poate:

recunoaște ingredientele de pe blat sau din frigider,

înțelege comenzi de tipul „pregătește micul dejun” sau „adu laptele”,

adapta acțiunile în funcție de poziția obiectelor și de spațiul disponibil.

De exemplu, dacă un obiect nu se află în locul obișnuit, CLOiD îl poate căuta vizual înainte de a continua sarcina.

Deplasare sigură printre aparate și mobilier

Bucătăriile sunt pline de obstacole: mese, scaune, electrocasnice, cabluri. CLOiD este echipat cu:

o bază mobilă cu navigație autonomă,

senzori pentru evitare obstacolelor,

capacitatea de a menține echilibrul chiar și pe suprafețe alunecoase.

Astfel, robotul se poate deplasa între frigider, blat și chiuvetă fără riscul de a se dezechilibra sau de a lovi obiecte.

Mai mult decât gătit: ordine și organizare

Pe lângă pregătirea alimentelor, CLOiD poate contribui semnificativ la menținerea ordinii în bucătărie:

încarcă și descarcă mașina de spălat vase,

așază vasele la loc în dulapuri,

strânge obiectele rămase pe blat,

organizează ingredientele după utilizare.

Pentru persoanele ocupate, vârstnici sau familii numeroase, aceste funcții pot reduce considerabil timpul petrecut cu treburile zilnice.

Unde se poziționează CLOiD pe piață

LG intră într-o competiție directă cu alți roboți humanoizi precum Onero H1 sau NEO, însă avantajul lui CLOiD constă în accentul pus pe mediul domestic real, în special pe bucătărie, unde coordonarea, siguranța și inteligența contextuală sunt cruciale.

CLOiD nu este doar un gadget spectaculos, ci un indiciu clar al direcției în care se îndreaptă locuințele moderne. Cu abilități avansate de manipulare, inteligență artificială adaptivă și mobilitate sigură, robotul de la LG ar putea deveni, în viitorul apropiat, un asistent de nădejde în bucătărie.

Deși mai există pași de făcut până la adopția pe scară largă, CLOiD demonstrează că ideea unui robot care gătește, face ordine și ne ușurează viața nu mai aparține doar filmelor SF, ci începe să devină realitate.