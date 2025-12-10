Ce punem interesant pe masa de Revelion ca să nu se repete întocmai cu meniul tradițional de Crăciun? Chiar dacă păstrăm o parte din preparatele specifice perioadei, le putem asocia și altele mai puțin previzibile și care să creeze un efect surpriză și în final un meniu reușit.

Multe meniuri pentru noaptea dintre ani propun ca alternativă peștele, în jurul căruia se construiesc cel puțin aperitivele, dacă nu meniul în totalitate. Iar la acest capitol, produsul cel mai la îndemână rămâne tonul. Este iubit de toată lumea, ușor de folosit, gustos dar și sănătos, cu proteine nobile și puține grăsimi sănătoase.

Și, la fel de important, are un preț mai mult decât abordabil, mai ales că nu e nevoie de mari cantități, și merge în infinite combinații și forme. Practic, produsul ideal din punctul de vedere al raportului calitate/preț. Mai jos, patru propuneri de aperitive de tip platou rece cu ton, declinate în versiuni pentru 4 porții. Sunt ușor de preparat și comod de servit, direct pe platouri mari.

Salată de cartofi, țelină și fasole verde cu dressing de ton

600 g cartofi preferabil din cei care rămân cât mai întregi

200 g fasole verde blanșată rapid

2 tije de țelină apio, tăiată felii foarte subțiri

1 ceapă roșie mică, tăiată subțire

100 g mix de salată verde la alegere

240 g RIO Mare Filo d’olio ton in ulei de masline

3 linguri maioneză

2 linguri iaurt sau smântână

1 linguriță muștar

1 lingură suc de lămâie

sare și piper

1 lingură ulei de măsline (opțional)

Se fierb cartofii în coajă 20–25 min. Se lasă să se răcească, se curăță și taie cuburi mari.

Fasolea verde se fierbe circa 5 min în apă cu sare, adăugând-o când apa dă în clocot, precum pastele. Se scurge și se clătește cu apă rece, ca să își mențină culoarea.

Se taie și țelina felii cât mai subțiri și ceapa cât mai fin. Se amestecă în final toate ingredientele principale cu o bază de salată verde la alegere.

Pregătim dressingul: mixăm tonul RIO Mare Filodolio care nu mai necesita scurgerea uleiului, cu maioneză, iaurt, muștar și lămâie, potrivind de sare și piper. Îl adăugăm peste salată, amalgamăm ușor și dăm la frigider minim jumătate de oră înainte de a servi.

Salată rece de paste cu avocado și ton, condimentate cu șofran și lămâie

300 g farfalle

1 avocado bine copt dar cu miezul ferm, nu moale

240 g RIO Mare Filo d’olio ton in ulei de masline

1 plic de șofran

150 ml smântână de gătit

1 cățel de usturoi zdrobit

2 linguri ulei de măsline

sare, piper

coajă rasă de lămâie

pătrunjel tocat mărunt

Se fierb pastele conform instrucțiunilor, apoi le scurgem și folosim mai departe.

Între timp, cât fierb pastele, preparăm restul. Într-o tigaie, încălzim uleiul cu usturoiul tăiat în patru, preț de un minut.

Adaugăm smântâna și șofranul, dizolvat anterior într-o lingură de apă caldă. Ținem pe foc sosul maxim 2 minute la foc mic.

Tăiem miezul de avocado în cuburi medii și le stropim cu suc de lămâie.

Când pastele sunt gata, le adăugăm peste sosul cu smântână și lăsăm să se răcorească.

Atunci când sunt reci deja, adăugăm cuburile de avocado și tonul și aromatizăm cu coajă de lămâie rasă la moment și pătrunjel proaspăt tăiat cât mai mărunt.

Platou de tartine cu mousse de ton și legume – ridichi, castraveți, andive, măsline

360 g RIO Mare Filo d’olio ton in ulei de masline

150 g cremă de brânză sau ricotta

1 lingură maioneză

1 linguriță suc de lămâie

sare, piper, pătrunjel verde

felii de pâine baghetă prăjite foarte ușor

Se mixează rapid cu un mixer vertical toate ingredientele pentru mousse până avem o compoziție foarte fină și care a înglobat aer. Se ung cu ea tartinele de pâine prăjită ușor crocantă, care apoi se decorează cu: felii de ridiche, felii de castravete, felii de andive sau măsline, de preferință kalamata.

Roșii umplute cu ton și couscous cu arome orientale

8 roșii medii

150 g couscous

200 ml apă fierbinte

240 g RIO Mare Filo d’olio ton in ulei de masline

un amestec la libera inspirație de curry, curcuma, piper, coriandru, chimen

suc și coajă rasă de la 1 lămâie

sare

Se taie fiecare roșie în două jumătăți și se scoate pulpa cu o linguriță. Se presară puțină sare pe interior și se lasă întoarse cu gura în jos pe un șervețel, să se scurgă.

Între timp, pregătim umplutura de couscous: îl transferăm într-un bol, adaugăm apă fierbinte în cantitatea indicată și lăsăm acoperit 5 minute.

Apoi îl afânăm cu o furculiță și adaugăm mixul aromatic și tonul cu tot cu ulei. Completăm cu lămâie, suc și coajă, amestecăm bine și umplem jumătățile de roșii. Pentru estetică, le putem decora, odată umplute, cu câte o măslină sau câte o frunză de pătrunjel verde. Se lasă în frigider înainte de a le servi, dar nu trebuie umplute cu mult timp înainte.