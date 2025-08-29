Vinete, roșii, ardei iute, ceva arome de usturoi și pătrunjel – formula aproape perfectă a unui sos rapid de adăugat peste paste la o masă de vineri seara. Rapidă, ușor de preparat și reconfortantă, adică gustoasă dar ușoară, care să lase după ea amintirea unei seri plăcute.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
Sunt toate ingrediente pe care ni le oferă din plin sfârșitul verii și e momentul când trebuie să profităm de ele cât putem. Și poate vrem ca pastele de vineri să fie cât mai ușoare, ca să lăsăm spațiu pentru mici excese peste weekend. În acest caz, e indicat să înlocuim parmezanul sau orice altă brânză rasă am fi tentați să adăugăm deasupra. Sau ca topping, dacă preferăm formula internațională consacrată.
Un înlocuitor ideal sunt, în acest caz, fructele oleaginoase/ nuts – fie că e vorba de nuci, alune, fistic, migdale sau arahide. Și pentru că avem din abundență nuci locale, alegerea devine evidentă.
Ingrediente pentru 4 porții de penne cu sos de vinete, roșii și ardei iute
-
Penne, ideal integrale 320 g
-
Vinete 2 buc.
-
Sos de roșii passata 200 g
-
Usturoi 1 cățel
-
Ardei iute proaspăt 1 buc.
-
Nuci 4 buc.
-
Pătrunjel după gust
-
Ulei extravirgin de măsline după gust
-
Sare după gust
Procedeu
- Spălăm bine vinetele și tăiem terminația cu tot cu coadă. Le tăiem cuburi, presărăm cu puțină sare și lăsăm deoparte, într-o strecurătoare sau sită.
- Într-o tigaie antiaderentă, turnăm un fir de ulei, adăugăm cățelul de usturoi tăiat fin și ardeiul iute rondele subțiri. Așteptăm să lase aroma, cu flacăra la nivel mediu, apoi adăugăm cubulețele de vinete, după ce au eliminat o parte din lichidul pe care îl conțin, stând în strecurătoare.
- Gătim la foc vioi circa 10 minute, amestecând. Adăugăm apoi conserva de roșii și pătrunjelul tăiat cât mai fin. Potrivim de sare, acoperim cu un capac și lăsăm pe foc alte 10 minute, la foc mic.
- În timp ce așteptăm sosul, fierbem pastele într-o oală mare cu apă, minim 3 l, în care adăugăm sare cu generozitate – pastele își iau o mică parte. Le scurgem când sunt al dente, adică după circa 10 minute. Cam pe când e gata și sosul.
- Turnăm pastele peste sosul de vinete din tigaie și amalgamăm.
- Finalizăm pastele în farfurie cu câte o lingură de miez de nucă mărunțit bine. Dacă le vrem cu gust mai intens, le trecem puțin printr-o tigaie aderentă pe flacără joasă, și abia apoi le mărunțim. Opțional, putem adăuga nuci și direct în tigaie.