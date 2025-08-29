Vinete, roșii, ardei iute, ceva arome de usturoi și pătrunjel – formula aproape perfectă a unui sos rapid de adăugat peste paste la o masă de vineri seara. Rapidă, ușor de preparat și reconfortantă, adică gustoasă dar ușoară, care să lase după ea amintirea unei seri plăcute.

Sunt toate ingrediente pe care ni le oferă din plin sfârșitul verii și e momentul când trebuie să profităm de ele cât putem. Și poate vrem ca pastele de vineri să fie cât mai ușoare, ca să lăsăm spațiu pentru mici excese peste weekend. În acest caz, e indicat să înlocuim parmezanul sau orice altă brânză rasă am fi tentați să adăugăm deasupra. Sau ca topping, dacă preferăm formula internațională consacrată.

Un înlocuitor ideal sunt, în acest caz, fructele oleaginoase/ nuts – fie că e vorba de nuci, alune, fistic, migdale sau arahide. Și pentru că avem din abundență nuci locale, alegerea devine evidentă.

Ingrediente pentru 4 porții de penne cu sos de vinete, roșii și ardei iute

Penne, ideal integrale 320 g

Vinete 2 buc.

Sos de roșii passata 200 g

Usturoi 1 cățel

Ardei iute proaspăt 1 buc.

Nuci 4 buc.

Pătrunjel după gust

Ulei extravirgin de măsline după gust

Sare după gust

Procedeu