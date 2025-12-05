Este o rețetă de paste care se practică în zona Napoli, în același spirit al unui preparat rapid și gustos folosind cam ce avem prin casă. Ideală pentru o cină de vineri seara. În realitate, nu este altceva decât o variantă mai simplă, redusă la esențial, a unei alte rețete napoletane tradiționale: pastele alla genovese. Din al căror sos însă lipsește carnea.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Iar ca să compensăm cumva lipsa relativă de gust și sapiditate, ceapa este completată de o combinație simplă dulce-acrișoară, formată din puțin oțet și zahăr. Zahărul contribuie la caramelizarea sosului din ceapă, iar oțetul reechilibrează partea de dulce care se crează din ceapa gătită la foc mic și adiționată cu un strop de zahăr. Pentru a spori cremozitatea sosului se adaugă unt, dar dacă vrem să rămânem în limitele unei rețete de post îl putem elimina sau înlocui cu puțină margarină sau ulei de cocos.

Rețeta de mai jos este adaptată de pe portalul piuricette.it. De ținut cont că fiecare regiune din sudul Italiei are câte o rețetă de paste cu acest nume ironic, preparate în general cu ingrediente la îndemână tipice zonei.

Ingrediente pentru 4 porții de spaghetti alla disperata

360-380 g spaghetti sau alt tip de paste lungi (400 chiar, dacă foamea e maximă)

500 g ceapă roșie

50 g unt

20 g ulei de măsline

2 linguri oțet de vin roșu

50 g de vin alb

1 lingură de zahăr

sare, piper

parmezan sau pecorino, după gust, pentru servit

Procedeu

Mai întâi, tăiem ceapa felii nu prea subțiri și o sotăm la foc mediu într-o tigaie mare antiaderentă împreună cu uleiul și untul. După puțin timp, ridicăm flacăra, adăugăm vinul alb, amestecăm și lăsăm să se evapore alcoolul.

În timp ce preparăm sosul, într-o oală separată fierbem pastele, conform instrucțiunilor, apoi le scurgem când sunt puțin al dente, adică nu prea moi.

Apoi reducem din nou flacăra, la minim, acoperim și lăsăm să se înăbușe circa 10 minute. Adăugăm zahărul, amestecăm și lăsăm să se caramelizeze puțin, la foc mediu.

Completăm cu oțetul roșu și puțină sare, amestecăm bine și continuăm fără capac încă 5 minute. Ceapa trebuie să fie bine gătită, dar încă ușor crocantă, nu prea moale. Asezonăm cu sare și piper, reducând flacăra la minim.

Adăugăm peste sos pastele spaghetti fierte și scurse între timp. Amalgamăm bine pentru ca pastele să absoarbă partea aromatică din sos, ridicând rapid flacăra. Dacă e nevoie, folosim câteva linguri din apa fierbinte în care au fiert pastele.

Se servesc imediat, calde, cu parmezan sau pecorino ras deasupra, sau fulgi de drojdie, în cazul în care cineva ține post.