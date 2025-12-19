Pastele de vineri seara. Paste rapide cu broccoli și ardei iute. Un fel de mâncare dietetic, ușor de preparat, ideal înainte de excesele de Crăciun

Pentru o ultimă zi de vineri înainte de Crăciun nu poate fi o idee de cină mai simplă decât niște paste rapide cu sos de broccoli, de sezon. Peste care adăugăm niște arome din seria seria adaosurilor mediteraneene simple, economice, aparent modeste dar care fac în final diferența.

Pentru că, dacă stăm doua secunde să analizăm și să comparăm, nu e același lucru câteva buchețele de broccoli doar cu sare și piper, față de unele peste care adăugăm usturoi, ardei iute și câteva fileuri de anșoa.

Acestea din urmă par de multe ceva exotic, complicat și neînțeles, dar în realitate aparțin aceleiași familii căreia aparțin și hamsiile, doar că sunt puțin mai mici. Sunt un adaos rapid de umami în multe preparate.

Așadar, iată cum putem din aparent mai nimic să preparăm un frumos bol de paste gustoase și ușoare, în așteptarea sărbătorilor.

Ingrediente pentru 4 persoane

Paste scurte: 320 g – fusilli, penne, rigatoni, farfalle etc

Broccoli: 600 g

Usturoi: 1-2 căței

Ardei iute proaspăt sau uscat, după gust

Anșoa din conservă: 8 fileuri

Ulei, preferabil de măsline: 100 g circa

Sare: după gust

Parmezan sau altă brânză tare rasă, după preferință

Procedeu

Ca de obicei, în timp ce de o parte fierbem pastele, alături preparăm sosul. Dar, în acest caz, în apa din oală în care fierbem pastele și am adăugat puțină sare blanșăm rapid buchețelele de broccoli.

Sunt suficiente 1-2 minute, după care scoatem buchețelele cu o paletă găurită și le transferăm alături într-o tigaie antiaderentă. În care am încălzit câteva linguri de ulei, pe care îl aromatizăm cu usturoiul tăiat felii subțiri și ardeiul iute tăiat și el cât mai mărunt, pentru a distribui uniform gustul și aroma.

La fel, și fileurile de anșoa, rupte cu mâna în bucățele mici pentru a aromatiza cât mai bine posibil uleiul. Peste tot ce e în tigaie, adăugăm așadar inflorescențele de broccoli și le ținem la foc mediu circa 5 minute sub capac, amestecând.

În paralel, în apă adăugăm pastele, atunci când am adus-o din nou la punctul de fierbere. Le scoatem și le scurgem când sunt gata. Le adăugăm peste broccoli când încep să se înmoaie și se dezintegreze, semn că sosul e gata. Dacă rămâne prea crocant riscă să nu se amalgameze bine cu pastele.

Le mai ținem pe foc iute împreună preț de câteva secunde pentru a se întrepătrunde aromele, completând cu piper și dacă mai e cazul și cu sare. E gata.

Se servesc la modul ideal, ca mai toate pastele, cu brânzeturi rase deasupra, după preferințe.