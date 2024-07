Nutriționistul Tania Fântână: Câteva sfaturi despre mișcare de la cineva care de obicei scrie despre mâncare / Nu mai aștepta să apară Zâna Ganteră / Oricât de perfect ar arăta farfuria ta, nu va înlocui faptul că nu te miști

Știu că de obicei eu scriu despre mâncare. Dar ce ar fi acumularea caloriilor fără consumul dat de mișcare? Asta ne mai salvează din când în când să nu ne îngrășăm mai tare sau să ne menținem kilogramele, deși mai exagerăm pe ici pe colo.

Iată ce doresc să vă spun:

1. Nu contează foarte mult ce tip de mișcare faci (alergat, mers pe jos, mers la sală, înot etc.); important este să te ții de ea. Nimic nu îți ia grăsimea „cu mâna”.

2. Nu mai sta acasă în fața TV-ului așteptând să-ți vină cheful ăla nebun de a merge la sală. Nu mai aștepta să apară Zâna Ganteră și să te inspire brusc. Pofta vine mâncând. Începe să-ți pui echipamentul de sală pe tine, așa mai fără chef și ieși pe ușă. Oriunde vezi cu ochii, dar pune, te rog, stângul lângă dreptul și continuă.

3. Alege forma de mișcare pe care o agreezi cel mai mult. Dacă ai un amic nebun cu alergarea, nu e musai să faci și tu asta. Dacă ai un coleg la muncă nebun cu sala, nu purta tricou „Gym is my life”. Dar folosește cumva exemplele lor ca să-ți găsești și tu nebunia ta. Alta decât Facebook/pizza/hai să ne mișcăm trei zile pe lună/etc.

4. Nu contează dacă nu ai un partener de mișcare. Câteodată, ca la orice în viață, dacă nu e cel potrivit va trebui să-i faci tu munca lui și nu o să ai niciun progres. Cine mai are timp de ținut adulți în cârcă în viața asta?

5. Dacă te gândești să mergi la sală, alege una în proximitatea ta. Nu fițele sălii și câte sute de euro e abonamentul o să-ți facă ție six-pack-ul, ci de câte ori o să mergi acolo și cât o să muncești. Eu una, atunci când nu alerg pe afară, merg la o sală de cartier unde mă pot duce oricând vreau (7:00-23:00), pot sta oricâte ore mă ține cvadricepsul și fac cinci minute de mers pe jos de acasă până acolo. Nu-mi așterne nimeni covorul roșu când mă vede, nu mă sună pentru feedback de 10 ori pe săptămână și nici n-am gel de duș eco bio friendly la vestiare, dar sunt ok cu toate astea pentru că altul e scopul pentru care merg acolo. E așa de bine să mergi incognito și să-ți vezi de treaba ta. Și încă ceva: la săli de genul ăsta am văzut multe persoane care se duc acolo, ca și mine, să muncească, nu să-și etaleze ultima colecție de machiaj cu sclipici, colanții și bustierele cu push-up etc.

6. Beneficiile mișcării pentru sănătate sunt uluitoare. De la adaptarea sistemului cardiovascular la efort (creșterea elasticității vaselor de sânge, dezvoltarea unei rețele paralele de noi vase de sânge, scăderea factorilor proinflamatori din organism, scăderea tensiunii arteriale la persoanele cu probleme în acest sens, menținerea masei musculare și, drept urmare, a unui metabolism bazal optim și după vârsta de 35 de ani, prevenția osteoporozei la femeile aflate la menopauză, eficientizarea acțiunii insulinei și scăderea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat etc.), secreția hormonilor fericirii sau managementul mai bun al stărilor depresive.

7. Dacă vă mișcați minim 45 de minute pe zi puteți să scăpați de obsesia caloriilor în plus și a îngrășatului. Asta mai ales dacă aveți nativ o constituție mai robustă (masă musculară și sistem osteoarticular mai dezvoltat). Aveți ce mișca, aveți ce pune la treabă. E păcat să nu folosiți asta în avantajul vostru și să stați să cântăriți fiecare gram de zahăr sau felie de pâine ca să nu vă îngrășați.

8. Oricât de perfect ar arăta pe hârtie farfuria ta, nu o să înlocuiască niciodată faptul că nu te miști.

Ce vreau să vă spun de fapt prin toate postările mele este că avem în noi mult mai multă forță decât intuim. Că putem să ieșim din situațiile dureroase în care ne aflăm blocați. Că merităm să ne trezim într-o bună dimineață și să ne uităm la noi cu ochi blânzi și să ne spunem: „Hai că ieșim noi din situația asta. Promit să fiu de partea ta de azi înainte. Nu știu exact încotro mergem, dar îți promit că te țin strâns de mână și nu-ți mai dau drumul decât atunci când te văd zâmbind în sfârșit.”

Nimic mai păgubos decât să nu faci nimic.

