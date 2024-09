Nicuța Enache, antreprenoarea din spatele brandului Ciao Niki supranumită „Regina Pastelor”, despre dificultățile din HoReCa: „Turiștii străini cheltuie în România te miri ce și mai nimic!” / Anul acesta, „avalanșă de controale de tot felul”

Nicuța Enache, proprietara Ciao Niki, este o tânără antreprenoare care s-a întors în România după 12 ani de „stagiatură” în Italia, ca să pună pe picioare o afacere, la ea acasă.

Niki, supranumită și „Regina Pastelor”, a deschis, în 2014, Osteria Ciao Niki, care împlinește acum 10 ani. În 2019, Nicuța Enache a făcut pasul următor, deschizând al doilea restaurant Ciao Niki, în fosta casă a maestrului Sergiu Celibidache, o vilă boierească, de altfel un monument istoric, cu gard impunător și vitralii delicate, săli ample și somptuoase. La nici un an de la deschiderea restaurantului, a venit pandemia, iar Niki s-a trezit cu lacătul pe ușă, la fel ca toată industria ospitalității. Dar a mers mai departe, în ciuda tuturor acestor greutăți, pentru că investiția s-a ridicat la 500.000 de euro.

Acum, la cinci ani de când a deschis restaurantul, poate răsufla ușurată: în luna aceasta închide și ultimele credite luate de la bancă, pentru a-și susține restaurantul Ciao Niki.

În 2022, după ce orașul a revenit la viață, Nicuța Enache a deschis pe Calea Victoriei, în pasajul Macca Villacrosse, o nouă locație. Din păcate, această ultimă locație a fost închisă în urmă cu o lună.

„Timp de un an și șapte luni, de când am deschis osteria, eu am continuat să vin cu bani de acasă. Acum am decis să închid locația, din mai multe motive”, mărturisește Nicuța Enache.

Problemele neștiute din spatele industriei HoReCa

O întreb ce nu a mers bine de a trebuit să închidă osteria din Calea Victoriei și cu ce probleme se confruntă industria HoReCa.

„Anul acesta a fost un an diferit de oricare alt an posibil: poate și pentru faptul că majoritatea românilor, ca să nu zic toată lumea, a ales să plece din România, să-și petreacă concediul în străinătate, iar toată partea de HoReCa și industria alimentară au fost praf! Spre deosebire de alți ani, nici evenimente majore nu s-au organizat în țară, multe dintre acestea derulându-se tot în străinătate. Bineînțeles că nu oamenii sunt de condamnat că au preferat să-și petreacă vacanța în străinătate și nu în țară”, a explicat ea.

„Turiștii străini cheltuie în România te miri ce și mai nimic!”

„Totuși, continui să cred că am putea avea un turism extraordinar dacă am învăța să ne promovăm țara așa cum o fac alții, dacă am ști să spunem povestea României. Pentru că România este foarte frumoasă și ar trebui să i se ofere șansa de a fi cunoscută atât de străini, dar și de români”, spune Nicuța Enache.

Niki spune că o altă problemă este aceea că turiștii străini care vin în țara noastră s-au învățat să nu cheltuie foarte mulți bani. „Turiștii care vin în România s-au învățat să nu cheltuie. Oamenii nu mai cheltuie, vin pe buget mic, cheltuie te miri ce și mai nimic. Și este păcat. Mă gândesc că poate asta a fost faima noastră, ca țară, că în România nu se cheltuie bani, că România este țară săracă. Păcat: deși în România turismul este puțin, oamenii nu cheltuie! Asta este o situație absurdă!”, a adăugat ea.

Însă o problemă mare cu care se confruntă industria ospitalității nu este legată de mentalitatea de consum a turiștilor străini sau a românilor, ci provine din situația internă, care ne afectează pe toți, fiindcă o simțim pe pielea noastră: „Scumpirile au fost foarte mari și nu au putut fi prevăzute de niciun antreprenor. Nimeni nu și-a imaginat că prețurile pot crește atât de mult, încât să nu-ți mai pui problema de profit, ci de supraviețuire! Uite, de exemplu, noi am avut contracte pentru evenimente. Am semnat contractele la început de an, pentru tot anul. Apoi au venit scumpirile atât de repede și atât de mari, iar noi n-am mai putut modifica prețurile, contractele au rămas în vigoare și asta a fost o mare problemă. Și nu vorbesc de această problemă doar în situația evenimentelor, ci și de meniu, în general, pentru că nu poți să mărești prețurile din meniu ori de câte ori cresc prețurile la alimente sau la utilități.”

„Cine va avea bani și va fi mai puternic va rămâne în picioare!”

Niki îmi spune că s-a schimbat foarte mult și comportamentul de consum al clientului. Dacă înainte românii preferau să consume un antreu înainte de felul principal, iar desertul era un „must have”, astăzi, foarte mulți clienți vin la terasă doar pentru o limonadă sau o cafea.

Alții, în schimb, preferă să mănânce, dar să nu comande nimic de băut, în condițiile în care o sticlă cu apă minerală este mai scumpă decât o bere: „Schimbarea TVA a afectat foarte mult industria HoReCa: am ajuns să ridicăm TVA-ul la băuturile gazoase, la mâncare, la dulciuri. Nu știu dacă vine ceva bun din partea statului, care să ne ajute pe noi, antreprenorii. O să fie iar o perioadă când se vor distruge lucrurile și, probabil, cine va avea bani și va fi mai puternic va rămâne, cine nu, se va duce. Oricât de bun ești și oricât de bune lucruri ai face tu, este foarte greu să rămâi în picioare. Iar din partea statului, soluții nu sunt și ce este și mai rău este faptul că noi ne mâncăm între noi, nu ne ajutăm, nu ne promovăm, nu ne unim cu toții să mergem și să facem ceva, să găsim împreună soluții. În plus, sunt foarte multe cheltuieli, foarte mulți bani de dat la stat, foarte multe autorizații de luat și o mare problemă a fost anul acesta, avalanșa de controale de tot felul. Nici bine nu scăpai de un control, că venea imediat un altul! Controale cum au fost anul ăsta, n-au mai fost de prin 2014-2016. Pe atunci erau controale atât de aspre, și nu erau făcute cu blândețea de a te învăța sau a îndrepta lucrurile: dacă te-au găsit cu o mică neregulă, că nu puteai fi în ordine 100%, chiar și pentru acea mică problemă amenzile sunt extrem, extrem de mari, iar ei vin doar să te amendeze, să te închidă, doar să facă rău și la nimic bun nu te poți aștepta.”

Totuși, în ciuda tuturor acestor probleme și riscuri, „Regina Pastelor” a reușit să-și clădească o afacere a ei, o afacere solidă. O întreb ce calități ar trebui să aibă un antreprenor ca să reușească în România.

„Cred că-ți trebuie curaj și puțină nebunie! Pentru că, dacă n-ai avea curaj și dacă n-ai avea și un pic de nebunie, nimic nu ar merge. Când toată lumea din jur îți spune că nu se poate, ce poți să faci? Să ai încredere în tine, în visul tău și să mergi mai departe”, mărturisește Niki, râzând, pentru G4Food.