Migdalele, una dintre cele mai bune gustări pentru cei care doresc să slăbească / Cantitatea maximă zilnică recomandată / Dacă nu vă plac migdalele, vă recomandăm alte trei opțiuni

Migdalele sunt bogate în calorii și grăsimi, așa că ar trebui să le evitați dacă încercați să slăbiți? Din fericire, nu ar trebui să le evitați! Studiile au arătat că persoanele care includ migdale și alte nuci și semințe în dieta lor experimentează mari beneficii pentru sănătatea metabolică. De fapt, o analiză a constatat că persoanele care mănâncă în mod regulat nuci au o creștere în greutate mai mică și un risc redus de obezitate, transmite EatingWell.

Cu toate acestea, atunci când vine vorba de pierderea în greutate, migdalele sunt cea mai bună opțiune care te ajută să slăbești, potrivit dieteticianului Bianca Tamburello, de la Fresh Communications.

Beneficiile migdalelor pentru pierderea în greutate

Dacă sunteți în căutarea unei gustări satisfăcătoare pentru a vă îmbunătăți sănătatea în timp ce pierdeți în greutate, nu căutați mai departe de migdale. Cu migdalele, știți că veți oferi organismului vostru un aport de nutrienți de calitate care vă pot ajuta în obiectivele voastre de pierdere în greutate.

Migdalele sunt excelente pentru pierderea în greutate din mai multe motive.

Bogate în fibre

„Fibrele sunt un nutrient important în majoritatea dietelor,” spune Samantha MacCleod, dietetician înregistrat la Fresh Communications. „Dacă încercați să pierdeți în greutate, fibrele pot fi importante, deoarece vă ajută să rămâneți sătui și satisfăcuți pentru mai mult timp,” a adăugat ea.

60 g de migdale conțin peste 7 grame de fibre. În plus, s-a demonstrat că alimentele bogate în fibre, cum ar fi migdalele, ajută la reducerea moleculelor inflamatorii din organism, cum ar fi interleukina-6 (IL-6) și factorul de necroză tumorală. Alimentele bogate în fibre, cum ar fi migdalele, sunt, de asemenea, asociate cu un metabolism îmbunătățit, un risc mai mic de boli de inimă și diabet de tip 2, o funcție digestivă mai bună și, posibil, chiar un risc mai mic de cancer de colon.

Pline de proprietăți antiinflamatorii

Migdalele sunt bogate în compuși vegetali antiinflamatori numiți flavonoizi, polifenoli și proantocianidine. Cercetările au descoperit că migdalele, în special pielea lor, pot avea chiar mai mulți antioxidanți decât se credea anterior. Alimentele cu beneficii antiinflamatorii, precum migdalele, ajută la pierderea în greutate, deoarece dovezile arată că greutatea excesivă poate duce la sau poate fi cauzată de inflamația cronică. Aceasta crește riscul de afecțiuni metabolice, cum ar fi diabetul de tip 2 și rezistența la insulină. Datele au arătat, de asemenea, că migdalele pot ajuta, când sunt consumate, la echilibrarea microbiomului, contribuind la reducerea inflamației. MacCleod notează, de asemenea, că fibrele din migdale pot ajuta la menținerea stabilă a nivelului de zahăr din sânge, ceea ce ajută, de asemenea, la reducerea acelei inflamații supărătoare.

Pline de proteine

Corpul tău reconstruiește și menține în mod constant oasele, mușchii, celulele și țesuturile, iar pentru a face acest lucru are nevoie de proteine. Tamburello notează că restricționarea excesivă a alimentelor, o greșeală comună atunci când pierdeți în greutate, poate duce la a mânca prea mult mai târziu. Alimentele bogate în proteine încetinesc digestia, menținându-vă sătul. În plus, proteinele sunt esențiale pentru a vă menține masa musculară. Masa musculară este un țesut activ din punct de vedere metabolic care ajută la creșterea ratei metabolice bazale – numărul de calorii de care are nevoie corpul vostru pentru funcțiile de bază. O rată metabolică mai mare duce la arderea mai multor calorii. 60 g de migdale au peste 12 grame de proteine, ceea ce le face să fie un excelent aliment bogat în proteine pentru a vă ajuta să vă mențineți masa musculară.

Potrivit specialiștilor cu care a discutat EatingWell, alte gustări recomandate pentru pierderea în greutate sunt caju, nucile și fisticul.

Concluzia

Chiar dacă migdalele și alte fructe cu coajă lemnoasă sunt cunoscute ca fiind bogate în calorii, acestea au o mulțime de beneficii pentru sănătate care vă pot ajuta în călătoria voastră de pierdere în greutate. MacCleod spune: „În general, nucile sunt bogate în grăsimi și pot fi dense în calorii, dar asta nu înseamnă că ar trebui să le excludeți din dieta dumneavoastră dacă încercați să slăbiți!” Și, după cum am văzut aici, beneficiile pentru sănătate merg dincolo de pierderea în greutate, contribuind la sănătatea generală.