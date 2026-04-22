METRO România și ICEX, instituția spaniolă pentru comerț exterior și investiții, au lansat un parteneriat dedicat promovării produselor spaniole pe piața locală, concretizat printr-un catalog disponibil în rețeaua METRO. Inițiativa a fost prezentată la București, în cadrul evenimentului „Eat Spain Drink Spain”, conceput ca platformă de dialog între profesioniștii din gastronomie.

Demersul vine pe fondul interesului tot mai mare pentru bucătăria spaniolă și mediteraneană, dar și al nevoii operatorilor HoReCa de a lucra cu produse care asigură consistență și eficiență în bucătăriile profesionale. Catalogul include în principal produse din categoriile fresh și ultra-fresh, aliniate strategiei METRO de a dezvolta sortimente relevante pentru clienții săi.

„Acest parteneriat reflectă modul în care METRO își înțelege rolul alături de profesioniștii din HoReCa, acela de partener care selectează atent, construiește sortimente relevante și oferă soluții adaptate nevoilor din industria ospitalității. Obiectivul nostru prin acest catalog a fost să aducem în prim-plan produse spaniole care răspund standardelor ridicate din bucătăriile profesionale și care susțin, în același timp, eficiența operațională și consistența în meniu”, a declarat Marian Iamandi, Head of Fresh & Ultra Fresh, METRO România.

- articolul continuă mai jos -

La eveniment a participat și Cristina Pérez Mahíques, Consilier Economic și Comercial al Ambasadei Spaniei în România, care a vorbit despre specificul industriei agroalimentare spaniole și despre relațiile comerciale dintre cele două țări.

„Spania are o tradiție gastronomică solidă și o industrie agroalimentară recunoscută la nivel internațional pentru diversitate, calitate și capacitatea de a răspunde cerințelor piețelor moderne. Colaborarea cu METRO România reprezintă o oportunitate valoroasă de a aduce mai aproape de profesioniștii din HoReCa din România produse spaniole autentice și competitive, care pot completa oferta de produse și rețete locale”, a declarat Cristina Pérez Mahíques.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai industriei HoReCa, invitați din zona gastronomiei, jurnaliști și creatori de conținut. Programul a inclus un live cooking show susținut de Iulian Chivu, Executive Chef GASTRONOMETRO, alături de Traian Galleguillos, care au demonstrat utilizarea produselor din catalog în preparate de restaurant.

Demonstrația a inclus selecții de tapas, reinterpretări ale unor rețete clasice și preparate principale pe bază de pește și carne de vită, cu accent pe versatilitatea ingredientelor și pe integrarea lor în meniuri profesionale.