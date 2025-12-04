Pastele risoni sunt paste de format mic și seamănă foarte mult la formă cu orezul de unde și denumirea – riso/risoni. Le putem folosi foarte ușor ca alternativă la orez, pentru diversitate dar și pentru a experimenta soluții noi.

Le putem găti similar cu orezul, folosind un mix de ingrediente și arome mediteraneene. Chiar dacă nu e anotimpul vinetelor, le putem găsi în rețelele de retail și merită o mică excepție de la regula alimentelor de sezon, pentru a crea o mâncare nouă în perioada postului. Cu contribuția mereu salvatoare a conservelor de roșii.

Dacă mai adăugăm în ecuație și clasicele arome, cum ar fi usturoi, oregano sau cimbru, rezultatul poate fi doar unul peste așteptări.

Ingrediente pentru 4 porții de mâncare de post cu paste

300 g paste risoni, sau alte paste format foarte mic

400 ml supă limpede de legume

300 g conservă de roșii de tip passata

1 vânătă mare

1 cățel de usturoi

ulei, ideal de măsline

oregano sau cimbru uscat

sare, piper

Procedeu

Începem să pregătim mai întâi sosul de roșii. Dar după ce tăiem vânata cuburi mici de circa 1 cm latura, le presărăm cu sare și le lăsăm puțin într-o strecurătoare, pentru a pierde partea de lichid mai amară și mai iritantă pentr aparatul digestiv.

Între timp curățăm usturoiul și îl tăiem foarte mărunt. Începem să-l sotăm într-o tigaie aderentă mare cu puțin ulei. Peste el adăugăm și cuburile de vinete bine scurse.

Le sotăm împreună la foc mediu circa 1 minut, apoi adăugăm conserva de roșii. Fierbem sosul circa 10 minute sub capac, la foc mic, completând cu puțină sare.

După cele 10 minute, adăugăm pastele risoni și supa de legume, amestecăm și lăsăm iar să fiarbă sub capac. Mai e nevoie de 3-4 minute și e gata.

La final completăm cu puțin piper și ierburi aromatice după preferințe.

Pentru un plus de gust și adaos proteic, mâncarea de paste risoni se poate servi cu fulgi de drojdie adăugați direct în farfurie. Sau, cu un adaos de nuci măcinate, arahide, migdale sau fistic.

Firește, dacă nu ținem să fie de post, se pot servi, ca multe alte paste, cu brânzeturi rase deasupra.