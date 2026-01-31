Pisicile nu sunt doar animale de companie adorabile, ci adevărate enigme biologice. Spre deosebire de câini sau oameni, ele au un metabolism energetic unic, adaptat perfect statutului lor de carnivore obligatorii. Acest lucru influențează direct nevoile lor nutriționale și felul în care ar trebui formulată hrana zilnică.

Subiectul a fost adus recent în prim-plan de Dr. Anna Kate Shoveller, profesor asociat în cadrul Departamentului de Biosciences Animale al Universității din Guelph. Concluziile sale au fost prezentate în cadrul Pet Food Conference, organizată de American Feed Industry Association, la IPPE 2026, în Atlanta.

Din punct de vedere fiziologic, pisicile sunt programate să își obțină energia aproape exclusiv din proteine de origine animală. Spre deosebire de oameni sau câini, ele nu folosesc carbohidrații ca sursă principală de energie. Organismul lor transformă constant proteinele în glucoză, un proces esențial pentru susținerea funcțiilor vitale, în special a activității cerebrale. Acest mecanism explică de ce dietele bogate în proteine animale sunt cruciale pentru sănătatea pisicilor și de ce formulele alimentare nepotrivite pot avea consecințe pe termen lung.

