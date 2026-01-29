Deși piața alimentelor halal (care respectă principiile islamice stabilite de religia Sharia, n.r.) destinate consumului uman este în plină expansiune în Europa, hrana halal pentru pisici și câini rămâne un segment marginal. Lansată ca o extensie firească a interesului pentru produse etice și aliniate valorilor religioase, această categorie nu a reușit să atragă, până acum, un public larg. Prețurile ridicate, disponibilitatea limitată și lipsa unei necesități religioase explicite sunt principalele obstacole, în ciuda interesului crescut pentru nutriția premium a animalelor de companie, scrie Pets&Cats.

Un segment mic, cu o creștere lentă

În ultimii ani, pe piața europeană au apărut mai multe branduri specializate în hrană halal pentru animale. Printre acestea se numără Tiana Halal Cat Food, lansat în 2021, și Hurayra Pet Food, apărut în 2024, axat inițial pe hrană uscată pentru pisici. Oferta este completată de produse importate din Turcia sau Asia de Sud-Est, disponibile mai ales online. Cu toate acestea, dezvoltarea segmentului este sub așteptările inițiale, potrivit publicației de specialitate Pet Food Industry.

„Nu este un trend major”, spun analiștii

Entuziasmul de acum câțiva ani s-a estompat. „Nu văd acest segment ca pe un trend important. Este clar o nișă”, afirmă Péter Tamási, CEO PetPartners Hungary, subliniind că subiectul lipsește aproape complet din discuțiile marilor producători europeni. Situația este influențată și de structura demografică, mai ales în Europa Centrală și de Est, unde populația musulmană este redusă.

Necesitate religioasă sau opțiune de stil de viață

Din punct de vedere religios, regulile halal se aplică alimentelor destinate oamenilor, nu animalelor. Chiar și în țările majoritar musulmane, certificarea halal pentru hrana animalelor este rar întâlnită. Această ambiguitate reduce cererea, explică Sahiba Puri, expert Euromonitor International, care atrage atenția asupra concurenței puternice din zona produselor premium.