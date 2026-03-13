Anul acesta, Guinness, una dintre cele mai emblematice beri din lume, marchează pentru al 30-lea an consecutiv St. Patrick’s Day în România și îi invită pe consumatori să răspândească #TheIrishGoodVibes printr-o serie de experiențe inspirate din cultura irlandeză, organizate în perioada 12–17 martie.

În fiecare primăvară, această sărbătoare globală transformă mii de orașe din întreaga lume într-un festival al distracției, veseliei și tradițiilor irlandeze. Aniversată anual pe 17 martie, ziua națională a Irlandei a depășit de mult granițele țării în care s-a născut și a devenit una dintre cele mai populare celebrări culturale la nivel mondial, reunind peste un miliard de oameni din mai mult de 200 de țări.

De 30 de ani, Guinness aduce această energie și în România, invitând oamenii să descopere atmosfera autentică a puburilor irlandeze prin concerte live, experiențe gastronomice și întâlniri memorabile în jurul unui pint de Guinness. În București, Cluj, Brașov și Craiova, puburile partenere vor găzdui seri speciale dedicate St. Patrick’s Day, cu muzică live, preparate inspirate din cultura puburilor irlandeze și activări menite să creeze experiențe memorabile și să aducă oamenii împreună.

„De St. Patrick’s Day, Guinness aduce în fiecare an spiritul Irlandei mai aproape de oameni, transformând puburile într-un spațiu al energiei, al muzicii și al momentelor petrecute împreună. Este o sărbătoare a comunității și a experiențelor autentice pe care oamenii își doresc să le retrăiască an de an. Ne bucurăm să aducem această atmosferă și în România, alături de experiența unui pint perfect de Guinness”, spune Loredana Stoica, Senior Brand Manager Guinness și Carlsberg.

Cu această ocazie, iubitorii atmosferei irlandeze se pot bucura, din pub în pub, de energia sărbătorii și de activările pregătite special pentru St. Patrick’s Day. Turul puburilor organizat alături de echipa Guinness, pe 14 și 17 martie, marchează unul dintre momentele speciale ale celebrării din București.

Sărbătoarea irlandeză este amplificată de Guinness pe tot parcursul lunii martie printr-o promoție dedicată consumatorilor, ce aduce șansa de a câștiga o experiență autentică într-un Irish Pub din România. Participarea la concursul „Câștigă cu Guinness în stil irlandez” este simplă: cumpărând două doze Guinness din magazinele partenere și înscriind bonul pe platforma promoțională, participanții pot câștiga unul dintre cele 68 de vouchere de consumație în valoare de 500 de lei, pe care le pot folosi într-una dintre locațiile partenere, pentru a se bucura de atmosfera autentică a puburilor irlandeze alături de prieteni.

Astfel, Guinness aduce spiritul St. Patrick’s Day mai aproape de publicul din România, invitându-i pe toți cei care iubesc atmosfera puburilor irlandeze să se bucure de seri speciale, în care tradiția, muzica și gustul inconfundabil al berii Guinness creează o experiență autentică și memorabilă.