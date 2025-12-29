Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) cere Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ (ARICE) şi Ministerului Economiei ca la târgurile internaţionale să existe obligatoriu materiale de informare şi promovare turistică a României, a declarat vicepreşedintele FPIOR şi secretar general al organizaţiei, Corina Martin, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al FPIOR transmis, luni, AGERPRES, la sediul Consulatului General al României din New York a avut loc, în aceste zile, o întâlnire între Consulul General al României la New York, Simona Florea, şi vicepreşedintele FPTIOR, Corina Martin, în vederea unui parteneriat de promovare turistică a României prin misiunile diplomatice ale ţării.

„Solicităm ARICE şi Ministerului Economiei, Antreprenoriatului, Digitalizării şi Turismului (MEDAT) să agreeze şi să stabilească ferm ca, la fiecare eveniment internaţional la care ARICE participă (târguri internaţionale de promovare, export, etc.) din orice sector economic, să existe, obligatoriu, şi materiale de informare şi promovare turistică a României. Oriunde suntem prezenţi, în lume, ca ţară, trebuie să ne prezentăm, mai întâi, cine suntem, ce avem de oferit şi ce ne face unici – aşa încât să atragem interes pentru a fi căutaţi şi vizitaţi”, a transmis Corina Martin.

Aceasta consideră că ministerul de resort şi Organizaţiile de Management ale Destinaţiei (OMD-uri) trebuie să pregătească şi să expedieze materiale de informare şi promovare turistică către toate misiunile diplomatice ale României, “într-o coordonare strategică, la care industria privată doreşte să se implice”.

„În industria ospitalităţii ştim bine că, din păcate, destinaţiile de vacanţă şi România ca destinaţie internaţională nu sunt promovate suficient în ţări ale lumii ce pot fi considerate emitenţi importanţi de turişti, mai ales după desfiinţarea Birourilor de Turism ale României din străinătate, cu mai mulţi ani în urmă. România continuă să cheltuiască cel mai puţin pentru promovare turistică, dintre toate ţările europene sau non-europene – care sunt destinaţii turistice consacrate sau mai puţin cunoscute – dar care îşi doresc să atragă zeci de milioane de turişti. De aceea, ne aflăm pe ultimul loc în privinţa atragerii de turişti străini, în Europa, cu mult sub potenţialul uriaş al acestei ţări – raportat la varietatea de forme de relief, la bogăţia multiculturală şi istorică, la savoarea gastronomică diversă şi la atracţiile naturale şi tematice ce s-au dovedit catalizatoare de interes şi de atragere de turişti – dar neintegrate în nicio strategie naţională de dezvoltare şi de promovare turistică a României (vorbim de brandul Dracula, de Delta Dunării, de Transilvania, de palate, castele şi conace, de festivaluri internaţionale de anvergură, Untold sau Festivalul Enescu etc)”, a afirmat Corina Martin.

Reprezentanta FPIOR susţine că Statele Unite reprezintă „o piaţă emitentă de turişti către Europa”, cu potenţial enorm, iar România nu îşi permite să ignore şi să nu valorifice acest potenţial în avantajul său.

Corina Martin a precizat că există deja o conexiune aeriană directă Bucureşti – New York, iar din 2026 va opera şi un zbor direct între Bucureşti şi Chicago.

“Misiunea diplomatică de la New York este extrem de activă şi de eficientă şi, de aceea, consider că putem şi trebuie să ataşăm şi componenta de promovare turistică a ţării, în evenimentele şi acţiunile în care Consulatul de la New York şi celelalte Consulate ale României din SUA se implică”, a adăugat Corina Martin.

Ea a propus, în urma întâlnirii, tuturor OMD-urilor din ţară să demareze un plan coordonat de promovare turistică a României în SUA, prin misiunile diplomatice ale României din New York, Miami, Chicago şi Los Angeles.