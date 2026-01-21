Naturală, nutritivă, sustenabilă. Dar și foarte versatilă. Sunt caracteristicile unui produs inovativ prezentat zilele acestes la SIGEP, unul dintre cele mai mari târguri intenaționale de profil dedicate sectorului cofetarie, patiserie, gelaterie, brutărie, organizat anual la Rimini, în Italia.

Este vorba de făina Nuvela, prezentată de compania VOG Products, lider de 60 de ani în procesarea fructelor, la târg fiind prezentate și produse realizate folosind această făină, cum ar fi grisine sau fursecuri.

Făina de mere Nuvela este produsă folosind mere din producția locală dintr-o zonă cu tradiție în cultura merelor, regiunea autonomă Trentino Alto Adige Sud Tirol, de la granița cu Austria.

O făină fără gluten și cu 60% fibre

Potrivit Fruit Book Magazine, Nuvela este realizată printr-un procedeu brevetat de VOG Products, care elimină semințele și pedunculii și permite valorificarea componentelor cele mai bogate în nutrienți, ideale pentru a fi transformate în făină.

Datorită acestei tehnologii unice, VOG Products reușește să producă o făină naturală, fără aditivi, bogată în fibre și fără gluten: un ingredient inovator pentru formule care îmbină gustul, funcționalitatea și sustenabilitatea, în acord cu cerințele pieței internaționale.

Producătorul o descrie ca un super-ingredient pentru produse de panificație precum pâinea și biscuiții, dar și pentru paste, deserturi și preparate de patiserie.

Conține 60% fibre, fiind o sursă excepțională de fibre alimentare și conține, de asemenea, vitamine, săruri minerale și antioxidanți, precum polifenolii. Toate, caracteristici care fac parte dintr-un stil de viață sănătos și echilibrat. Aportul ridicat de fibre contribuie la senzația de sațietate și la menținerea nivelurilor de colesterol și glicemie.

Complet lipsită de gluten, această făină de mere brevetată reprezintă o alternativă inovatoare pentru persoanele cu boală celiacă, iar zahărul natural reduce necesitatea de a adăuga în preparate zahăr sau alți îndulcitori rafinați – toate, premize pentru produse în final mai sănătoase și mai autentice.

În esență, această făină de mere întrunește mai multe calități: valoare nutrițională, tehnologie, materie primă de calitate și aromă naturală.