Mâncarea bio și organică este adesea percepută ca fiind mai sănătoasă, mai curată și, de cele mai multe ori, de o calitate superioară celei standard. În același timp, rămâne asociată cu un preț mai ridicat, care îi face pe mulți consumatori să se întrebe dacă un astfel de stil alimentar este realist pe termen lung sau rezervat doar unui public restrâns. Pentru că rafturile supermarketurilor sunt astăzi pline de alternative, atât bio, cât și non-bio, G4Food a decis să facă un experiment simplu: cât te-ar costa, concret, să mănânci exclusiv bio timp de o săptămână?



Am pornit la cumpărături cu un obiectiv clar: un coș complet, care să acopere mesele zilnice, fără excese, dar și fără compromisuri majore. Am ales cereale pentru micul dejun, legume și fructe de bază, carne, semințe, produse necesare pentru gătit și gustări. Nu am inclus produse de îngrijire personală, apă sau suplimente, ci strict alimentele necesare unei alimentații echilibrate, cumpărate dintr-un supermarket obișnuit.

Diferențe de preț vizibile

Diferențele de preț față de variantele clasice sunt vizibile încă de la primele produse. Legumele bio costă, în medie, mai mult decât cele convenționale, iar carnea certificată organic ajunge să dubleze, în unele cazuri, prețul produselor standard. Și la capitolul cereale sau semințe, eticheta „bio” aduce un plus de cost, chiar dacă vorbim despre produse simple, fără adaosuri spectaculoase. Spre exemplu, un salam bio era la prețul de 27 RON, în timp ce unul non-bio costa undeva la jumătate.

La finalul cumpărăturilor, coșul arată normal, comparabil ca volum cu unul obișnuit, însă totalul de pe bon spune o altă poveste. Alimentația exclusiv bio presupune un buget semnificativ mai mare pentru o singură săptămână, mai ales pentru o familie sau pentru cineva care gătește zilnic acasă. Pe noi costul ne-a costat 571 RON.

Experimentul arată că mâncarea bio este accesibilă ca disponibilitate, dar rămâne o alegere care ține mult de buget și priorități. Pentru unii, calitatea ingredientelor justifică diferența de preț. Pentru alții, soluția rămâne un compromis: produse bio alese selectiv, acolo unde contează cel mai mult