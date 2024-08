„Eu iubesc mâncarea”: Cum arată o zi tipică din viața culinară a nutriționistului Tania Fântână / Micul ei dejun este de obicei unul proteic

O zi din viața mea culinară începe, în primul rând, cu micul dejun. Recunosc că sunt genul de persoană care se trezește dis-de-dimineață doar ca să mănânce ceva. Eu iubesc mâncarea. Iubesc să fac combinații gustoase în farfurie, să încerc mereu lucruri noi.

Micul meu dejun este de obicei unul proteic. Îmi ține cel mai bine de foame pe parcursul zilei. Aleg combinațiile de musli sau tărâțe doar când digestia mea este mai înceată și simt că are nevoie de un pic de ajutor din partea fibrelor.

Ouăle fierte, omletele cu brânză, brânza cu legume, humusul cu măsline și ardei capia, somonul, tonul amestecat cu avocado, pătrunjel și roșii, un simplu cottage cu măsline verzi, ierburi mediteraneene și crackerși de secară sau pâine cu maia sunt combinațiile rapide și cu maxim de gust pentru mine.

În timp ce pregătesc micul dejun, se răcește un pic și cafeaua. Musai, ziua mea conține o cană, o cană jumătate de cafea cu puțin lapte în ea. N-aș putea niciodată să beau cafeaua dulce, dar cu puțin lapte în ea, când vreau un pic de răsfăț, da. Lângă cafea musai o să stea puțină ciocolată neagră, neagră cu nuci e perfectă. Un pic de extra crunchy nu strică niciodată.

Dacă am drumuri prin oraș, îmi iau mereu în geantă un fruct și un baton. Prefer să am ceva asigurat de acasă decât să iau ceva din oraș. E vorba și de un pic de economie la bani; nu îmi place să îmi expire alimentele și să le arunc apoi, dar e vorba și de faptul că îmi iau gândul de la mâncarea din jurul meu dacă am ceva asigurat de acasă.

Prânzul și cina le iau aproape mereu acasă. Cea mai mare parte a muncii mele este de acasă, iar acest lucru mă ajută să iau mesele la timp și să stabilesc exact ce vreau să mănânc.

Ca mâncare gătită, am mereu acasă o ciorbă. De orice fel e ea, le rotesc de la săptămână la săptămână. Îmi place ca în timpul zilei să mănânc ceva ce este deja gătit, pentru că nu am mult timp de gătit peste zi. Ciorbele și salatele făcute pe loc sunt cele mai bune variante.

În ceea ce privește salatele, merg pe variantele clasice: salată de legume crude cu ton, salată cu brânză, salată cu niște carne de pasăre sau mușchi de porc gătit pe grătar cu o zi înainte sau atunci pe loc, salată cu avocado și ou fiert (dacă am deja fiert).

Variantele rapide când nu am timp de gătit sunt zacusca, humusul gata cumpărat, crema de brânză pe crackerși, pateul pe niște pâine prăjită, șunca slabă dacă am cumpărat-o, cu niște legume și crackerși, pâine prăjită cu unt… Orice o să fie mai sănătos pentru mine decât să comand niște cartofi prăjiți sau pizza, doar de dragul de a mânca o mâncare caldă. Răciturile au aceiași nutrienți și nu e nimic greșit în a apela la ele din când în când. Atenție! Nu încurajez să mâncați sendvișuri în defavoarea mâncării gătite. Dau doar câteva idei de mâncat rapid și nutritiv atunci când vă e foarte foame și nu aveți mai nimic prin frigider. Și atenție și la pâinea care vine să acompanieze aceste răcituri. În mod normal, nu aveți de ce să mâncați mai mult de 2-3 feliuțe de pâine la masă.

Fructele sunt o gustare sănătoasă și care dă energie, de orice fel ar fi ele. Sunt nelipsite de pe masa mea în fiecare zi. Iau de obicei 2-3 feluri de fructe de sezon la aproximativ 3 zile.

Lista mea de cumpărături mai ample, de weekend, cuprinde de obicei cam aceleași ingrediente și mă uit de fiecare dată la data de expirare. Nu vreau să arunc mâncare expirată sau să o mănânc după termenul de expirare, deși recunosc că la iaurturi mi se întâmplă să le mănânc chiar și la câteva zile după expirare, dacă proprietățile lor organoleptice sunt încă intacte.

Întrucât eu iau prânzul în jurul orei 16:00, cina e compusă de cele mai multe ori dintr-un iaurt sau brânză cottage sau chiar o banană, dacă am unele deja cumpărate și dau semne că sunt prea coapte și se vor strica, sau chiar câteva resturi de la masa fetiței mele. Da, mamele și oamenii care nu trăiesc doar pe social media mai fac și lucrul acesta, deloc „instagramabil”, dar foarte real.

Așadar, atunci când mănânc sau îmi organizez mesele, mă concentrez mult mai mult pe calitatea ingredientelor și pe diversitatea lor, decât să stau să gătesc feluri complicate de mâncare. Și dacă aș avea timp pentru așa ceva – pentru că oricum, dacă vrei ceva, îți găsești și timp – răbdarea mea și precizia necesară preparatelor complicate nu mă definesc. Prefer să fiu inventivă și să nu respect tiparele sau rețetele foarte exacte.

Oricare ar fi stilul vostru alimentar, este foarte important să vă simțiți satisfăcuți de mâncare și de efectele ei asupra voastră. Să mâncați, pe cât posibil, ceea ce vă doriți și să fiți mulțumiți și de cum vin hainele pe voi.

Notă: Tania Fântână este nutriționist dietetician, absolventă a Masterului de Nutriție Clinică și Comunitară din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și a Facultății de Balneofiziokinetoterapie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.