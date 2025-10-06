Toamna aduce cu ea zile mai scurte, temperaturi mai scăzute și o nevoie mai mare de echilibru în alimentație. Mulți oameni resimt oboseala sezonieră, scăderea nivelului de energie și chiar modificări ale dispoziției. Asta pe măsură ce organismul se adaptează la schimbările de mediu. În aceste luni, modul în care ne hrănim joacă un rol esențial în menținerea vitalității și a bunei dispoziții.

Alegerea unor alimente inspirate din tradiția mediteraneeană nu înseamnă doar prevenirea oboselii. De asemenea, ajută la întărirea sistemului imunitar și o stare generală mai bună. Astfel, în loc să privim toamna că pe un sezon al încetinirii, putem să o transformăm într-o perioadă de revitalizare prin alegeri culinare inteligente. Tonul RIO Mare este un aliat perfect pentru pregătirea unor preparate energizante și gustoase, numai bune pentru o toamnă capricioasă.

Daniela Ofrim este doctor în medicină, medic primar specializat în Diabet, nutriție și boli metabolice. Ea a explicat pentru G4Food de ce acizii grași Omega-3 (pe care îi conține peștele precum tonul) sunt considerați esențiali pentru organism. „Acizii grași omega 3 sunt considerați «esențiali» pentru organism deoarece organismul nostru nu ii poate produce singur, fiind necesar să îi obținem prin alimentație. Ei fac parte din structura membranelor celulare, participa la reglarea inflamației și susțin bună funcționare a creierului și a sistemului cardiovascular”, a arătat medicul.

Omega-3, benefic pentru a ne menține energia

Potrivit ei, organismul pate resimți un oarecare stres la schimbarea de sezon, iar Omega-3 pot reduce efectele acestuia. „Toamna, când zilele devin mai scurte și nivelul de energie tinde să scadă, Omega-3 joacă un rol important. Acești acizii grași ajută la reducerea proceselor inflamatorii, sprijină sănătatea creierului și pot ameliora stările de oboseală. În plus Omega-3 ajută la o funcționare optimă a sistemului imunitar. Ne pregătește organismul pentru sezonul rece, când infecțiile respiratorii sunt mai frecvente”, a mai precizat ea.

De asemenea, ea mai arată că peștii cei mai bogați în Omega-3 sunt: somonul, sardinele, macroul, heringul și tonul. „Varianta de pește conservat precum tonul, sardinele sau macroul este o opțiune foarte accesibilă și practică, având avantajul că păstrează o mare parte din conținutul de Omega-3. Este ușor de integrat în mesele rapide și are un preț mai prietenos comparativ cu peștele proaspăt”, menționează ea.

Însă pe lângă pește, găsim Omega-3 și în semințe de în, semințe de chia, nuci, ulei de rapiță. De asemenea, în ulei de in sau ulei de soia. „Totuși trebuie menționat că sursele vegetale conțin acid alfa-linolenic (ĂLA), care se transformă doar parțial în formele active EPA și DHA, cele direct implicate în sănătatea inimii și a creierului”, atrage atenția medicul Daniela Ofrim.

Peștele RIO Mare poate fi folosit cu succes în salate, cu legume de sezon alături de pâine integrală sau paște din grâu dur. „Poate fi adăugat în omlete, sandvișuri sănătoase sau chiar supe. Asocierea cu legume bogate în fibre și vitamine de toamna (dovleac, sfeclă, varză kale) aduce un plus de antioxidanți. De asemenea, contribuie la menținerea energiei pe tot parcursul zilei”, mai menționează medicul.

Efecte benefice asupra sistemului cardiovascular

Pe de altă parte, copiii – și nu doar ei – au nevoie de Omega-3. Este util pentru dezvoltarea optimă a creierului și a vederii la cei mici, dar și la alte categorii de persoane. „Sportivii beneficiază de efectele antiinflamatoare și de susținerea recuperării musculare. Vârstnicii își pot proteja sănătatea cardiovasculară și cognitivă. Persoanele cu afecțiuni cronice- precum bolile cardiovasculare sau diabetul- pot resimți o îmbunătățire a stării generale și reducere a riscului de complicații”, mai menționează Daniela Ofrim.

Pentru a evita eventuale probleme, medicul diabetolog Daniela Ofrim mai menționează că e important să citim eticheta. „Unele produse pot conține cantități mai mari de sare, ceea ce nu este recomandat persoanelor cu hipertensiune sau boli renale. De asemenea se recomandă varietatea. Să nu consumăm mereu aceeași specie de peste, pentru a reduce riscul de acumulare de metale grele, cum este mercurul. Alegerea produselor în suc propriu sau ulei de măsline de calitate este o opțiune mai bună decât cele cu sosuri grele sau adaosuri artificiale”, mai spune ea.

Dietă mediteraneeană, recunoscută de nutriționișți drept una dintre cele mai sănătoase din lume, poate fi aliatul perfect în această perioadă. Bazată pe legume, fructe, pește, ulei de măsline și cereale integrale, ea oferă un aport echilibrat de nutrienți care sprijină nivelul de energie pe tot parcursul zilei. În plus, prin varietatea ingredientelor, această dietă aduce savoare și culoare în farfurie, chiar și atunci când vremea devine mai mohorâtă.