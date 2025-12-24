În România, peste 2,5 milioane de tone de hrană ajung anual la gunoi, potrivit Federației Băncilor pentru Alimente, iar vârfurile de risipă apar fix în perioada sărbătorilor, când mesele sunt bogate, iar cumpărăturile, de multe ori, impulsive.

În acest context, un reprezentant al Asociației Ambasada Sustenabilității în România a explicat, pentru G4Food, ce putem planifica din timp astfel încât să trecem prin sezonul festiv cu mai mult gust, mai puțină risipă și un buget gestionat inteligent.

Un meniu responsabil începe înainte de a găti ceva

Planificarea unui meniu sustenabil înseamnă, în primul rând, evaluarea realistă a nevoilor: câți invitați vin, ce preferințe au, câte porții sunt cu adevărat necesare. Alegerea preparatelor cu ingrediente comune, preferința pentru produse locale și sezoniere și evitarea rețetelor care necesită ingrediente exotice, greu de folosit integral, sunt pași simpli, dar esențiali.

„Un meniu construit responsabil reduce presiunea pe buget și asupra mediului, limitează amprenta de carbon și crește eficiența resurselor într-o perioadă în care consumul explodează”, explică reprezentantul Ambasadei Sustenabilității.

Ce poți planifica din timp ca să eviți cumpărăturile inutile

Există ingrediente și preparate care se pot stabili cu săptămâni înainte, tocmai pentru că au o durată lungă de păstrare:

legume rădăcinoase (morcovi, țelină, păstârnac)

leguminoase uscate

orez, paste, cereale

conserve, borcane și produse ambalate cu termen lung

Stabilirea acestor elemente din lista finală te ajută să reduci achizițiile „de panică” și vizitele multiple la supermarket.

Lista de cumpărături, secretul unei sărbători fără risipă

O listă eficientă începe cu o analiză atentă a meniului: ingredientele trebuie transformate în cantități exacte, nu aproximative.

Organizarea listei pe zone din magazin (legume, carne, lactate, produse pentru desert) reduce timpul petrecut la raft și limitează tentația cumpărăturilor de impuls.

O strategie recomandată de Ambasada Sustenabilității este să adaugi în listă o secțiune dedicată alimentelor care se folosesc complet:

legume care se coc integral

carne care poate fi împărțită între mai multe preparate

pâine reutilizată în crutoane sau baze pentru budinci

Iar regula de aur: verifică ce ai deja acasă. O mare parte din risipă apare din dublarea produselor deja existente în cămară.

Porții realiste și mici trucuri pentru a nu găti prea mult

Pentru a evita preparatele în exces, două mici strategii sunt esențiale:

Confirmarea numărului de invitați cu câteva zile înainte.

Gătirea în loturi: pregătești o cantitate de bază și completezi pe parcurs doar dacă este nevoie.

Această abordare funcționează excelent pentru garnituri, sosuri, aluaturi, salate calde sau preparate care pot fi porționate ușor. Rezultatul: mai puțină mâncare risipită, mai mult control și mai puțin stres în bucătărie.

Reutilizarea creativă: din resturi, preparate noi și delicioase

În UE, gospodăriile generează anual în jur de 69 kg de risipă alimentară per persoană, conform Eurostat – ceea ce arată importanța soluțiilor aplicate acasă.

Reprezentantul Ambasadei Sustenabilității subliniază că resturile nu sunt dușmanul, ci resursa perfectă pentru rețete rapide:

carnea rămasă → umplutură pentru tarte sărate, pateuri, supe

legumele coapte → salate, omlete, creme tartinabile

cozonacul → budincă, french toast, deserturi la cuptor

Pe lângă reducerea risipei, aceste reutilizări scad costurile și stimulează creativitatea culinară.