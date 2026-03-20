Conferința G4Food & Economedia | Alina Crețu (Forumul APPR): „Vorbim de legea arendei. Noi n-am rezolvat niște baze, suntem încă la nivelul, nu 0, minus 1, până să trecem mai departe”

20 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
Alina Crețu, director executiv al Forumului APPR, a discutat la Conferința organizată de G4Food-Economedia „„România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” despre legea arendei. Conform ei, agricultura românească nu poate face un pas solid spre investiții mari în energie sau în produse cu valoare adăugată dacă nu rezolvă mai întâi problemele de bază, avertizează Alina Crețu, director al APPR. În intervenția sa, aceasta a insistat că una dintre marile restanțe rămâne legea arendei, fără de care mulți fermieri nu au suficientă stabilitate pentru a investi pe termen lung.

Crețu susține că, înainte de a discuta despre parcuri fotovoltaice și alte proiecte de amploare, agricultura are nevoie de un cadru clar care să le permită fermierilor să folosească terenurile într-un mod predictibil și suficient de sigur pentru a putea construi mai departe.

„Până ajungem la parcuri fotovoltaice și investiții în energie pe terenurile agricole, trebuie să ne asigurăm că fermierul, dacă nu este proprietar, are posibilitatea să utilizeze acel teren pe o perioadă clară, bine determinată”, a declarat Alina Crețu.

Fermierii, afectați de lipsa soluțiilor

Potrivit acesteia, lipsa unei soluții pe zona arendei afectează direct capacitatea fermierilor de a face investiții, de a dezvolta procesare și de a crea produse cu valoare adăugată. În viziunea sa, fără siguranța utilizării terenului pe termen suficient de lung, fermierul rămâne într-o poziție vulnerabilă și ezită să intre în proiecte mai ambițioase.

Directorul APPR a spus că acest subiect este discutat de ani de zile, fără să fie rezolvat în mod real. Ea a amintit și de implicarea în Asociația Femeilor din Agricultură, subliniind că problema este cunoscută de mult timp în sector.

„Vorbim de legea arendei. Noi n-am rezolvat niște baze, suntem încă la nivelul, nu 0, minus 1, până să trecem mai departe”, a afirmat Alina Crețu.

Mesajul transmis de reprezentanta APPR este că agricultura românească are nevoie mai întâi de fundații solide: legislație funcțională, predictibilitate în utilizarea terenurilor și condiții clare pentru investiții. Abia după aceea, spune ea, sectorul poate trece cu adevărat la proiecte mai complexe și la o dezvoltare accelerată.

