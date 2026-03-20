Alina Crețu – Director Executiv Forumul APPR, , a fost prezentă la conferința G4Food – Economedia „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, unde a arătat că investițiile fermierilor în energie, inclusiv în parcuri fotovoltaice, sunt afectate de blocaje legislative și administrative care nu au fost încă rezolvate. În opinia sa, înainte de a împinge agricultura spre noi proiecte energetice, statul ar trebui să clarifice relația dintre fermieri, distribuitorii de energie și proprietarii rețelelor.

Crețu a arătat că în prezent există două categorii de fermieri: cei care accesează astfel de proiecte și sunt mulțumiți de ele, dar și cei care se lovesc de numeroase obstacole. Potrivit acesteia, situația din teren este mult mai complicată decât pare la prima vedere.

„Înainte de a merge către parcurile fotovoltaice și către alt tip de investiții în ceea ce privește producția de energie în ferme, trebuie să știți că există două categorii de fermieri”, a declarat Alina Crețu.

Ea spune că legislația a rămas în urmă și că fermierii ajung, în multe cazuri, într-o poziție defavorabilă în raport cu distribuitorii de energie și cu proprietarii rețelelor. Un exemplu concret invocat de directorul APPR este cel al stâlpilor sau al firelor electrice care traversează terenuri agricole și care pot afecta grav activitatea fermierilor, fără ca aceștia să aibă instrumente clare pentru a interveni.

„Legislația nu a ținut pasul. Pot să vă spun că astăzi, în fața distribuitorilor de energie și a proprietarilor de rețele, fermierul este demonizat complet”, a afirmat ea.

Potrivit Alinei Crețu, în unele situații pierderile pot ajunge până la 100% pe hectar, de exemplu atunci când fermierii nu mai pot folosi corect sistemele de irigații din cauza amplasării infrastructurii de rețea pe propriul teren. Ea susține că, deși terenul este în proprietatea fermierului, acesta nu are posibilitatea reală de a cere mutarea unor elemente de rețea care nu sunt neapărat de importanță strategică națională.

„Putem să avem pierderi până la 100% pe hectar pentru că nu putem să trecem cu rampa la irigat”, a spus directorul APPR.

În opinia sa, înainte de orice extindere a investițiilor energetice în agricultură, este nevoie de o intervenție legislativă clară și de reguli mai bune privind accesul la informații și la datele care circulă prin noile aplicații și platforme digitale. Mesajul transmis de Alina Crețu este că agricultura nu poate fi împinsă spre soluții noi fără ca bazele juridice și administrative să fie mai întâi bine așezate.