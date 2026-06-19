Una dintre cele mai faimoase și neobișnuite curiozități arhitecturale din Statele Unite a reapărut pe piața imobiliară. Clădirea de birouri în formă de coș de picnic gigantic, situată în Newark, Ohio, este scoasă la vânzare pentru suma de 8,5 milione de dolari, scrie Mediafax.

Construcția spectaculoasă a fost finalizată în 1997 și a servit drept sediu central pentru compania Longaberger, un cunoscut producător american de coșuri țesute manual. Pentru a-și celebra cel mai vândut produs, conducerea de la acea vreme a decis ca sediul firmei să fie o replică gigantică a acestuia.

Mânere cântăresc 150 de tone și au un sistem anti-îngheț

Clădirea are șapte etaje și imită perfect textura unei împletituri tradiționale. Structura exterioară este impresionantă prin detaliile sale de design și inginerie:

Fațada: Pereții exteriori sunt curbați și integrați cu 84 de ferestre.

Mânerele gigantice: Aspectul de coș de picnic este completat de două mânere uriașe poziționate deasupra clădirii, fiecare având o greutate de aproximativ 75 de tone.

Sistem de siguranță: Pentru a preveni acumulările periculoase de gheață și zăpadă pe timp de iarnă, în interiorul celor două mânere au fost integrate elemente speciale de încălzire.

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Lifturi de sticlă și parcare încălzită pentru directori

În perioada de glorie a companiei, interiorul clădirii a fost proiectat pentru a găzdui peste 500 de angajați în condiții moderne și confortabile.

Imobilul dispune de un atrium generos deservit de lifturi din sticlă, o sală multimedia de mari dimensiuni și un centru de fitness complet echipat. În exterior, proprietatea beneficiază de o parcare cu 555 de locuri, dintre care 25 de locuri sunt situate în subteran și sunt dotate cu sistem de încălzire, fiind inițial rezervate exclusiv pentru conducerea companiei.

De la clădire abandonată la un proiect eșuat de hotel de lux

Dificultățile financiare au lovit puternic compania Longaberger, care a fost obligată să abandoneze definitiv ineditul sediu în anul 2016. La doar un an de la abandon, în 2017, clădirea a fost vândută la un preț de prăbușire pentru numai 1,2 milioane de dolari.

Actualul proprietar, dezvoltatorul imobiliar Steve Coon, a cumpărat imobilul cu planul ambițios de a-l restaura și de a-l transforma într-un hotel de lux boutique. Din cauza mai multor factori, proiectul de reconversie a eșuat, motiv pentru care inedita structură din Ohio își caută acum un nou proprietar dispus să plătească prețul de 8,5 milioane de dolari.