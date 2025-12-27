Nicio masă de sărbătoare nu începe fără aperitive. Iar dacă salata de boeuf sau ouăle umplute rămân mândria gazdei, un platou de tip charcuterie board poate fi prezentat ca o mică operă de artă, care să încânte atât privirea, cât și gustul invitaților.

Ingrediente complementare pentru un platou cu gust

Un astfel de platou permite combinații variate: mezeluri românești și internaționale, brânzeturi cu gust intens, elemente crocante și accente dulci, pentru un echilibru de texturi și arome.

Crochete de cartofi Carrefour Extra

Mini cârnați Noisette Carrefour Sensation

Mușchi file crud uscat

Cârnați de mangaliță Drag de România

Mini Chorizo

Gouda Cuburi cu chimen Carrefour Classic

Brânză maturată

Caise deshidratate

Caju copt cu sare

Ingredientele pot fi alese din magazinele Carrefour, cu opțiuni locale și internaționale, ușor de adaptat în funcție de preferințe și numărul de invitați.

Cum aranjăm charcuterie board-ul

Alege un platou ceramic sau o placă din piatră ori lemn – culorile și textura materialului fac diferența. Taie mezelurile în felii subțiri, iar brânzeturile în cuburi sau felii potrivite pentru servire. Așază elementele mai consistente, precum crochetele sau brânzeturile, la capetele platoului. Completează cu mezeluri, aranjate lejer, alternând tipurile pentru un aspect echilibrat. Presară din loc în loc fructe deshidratate și nuci, pentru contrast de gust și textură.

Un aperitiv ușor de pregătit, cu impact visual

Acest charcuterie board este ușor și rapid de pregătit, multe dintre ingrediente fiind disponibile gata porționate. Diversitatea gusturilor îl transformă într-un aperitiv potrivit pentru masa de sărbători, care impresionează fără efort.

Pentru zona de brânzeturi, pot fi incluse și selecții din programul Carrefour – Poftim Brânză Românească, care reunește brânzeturi românești maturate, fermentate sau cu mucegai, realizate din ingrediente locale.

Iar pentru că un astfel de platou de brânzeturi merge de minune cu un vin bun, poți opta pentru vinurile din programul Deschidem Vinul Românesc, precum vinul spumant Spectrum Averești, vinul Zodiac Muscat Ottonel, vinurile albe sau roze din gama 1251 ori selecția de vinuri albe, roșii sau roze de la Vin Teaca.

Răsfoiește online catalogul festiv Carrefour pentru și mai multe rețete și inspirație.

Poftă bună și Sărbători fericite!