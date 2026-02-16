Divizia agricolă Dyson Farming a construit în localitatea Carrington, din comitatul Lincolnshire, o seră de peste 10 hectare destinată cultivării căpșunilor în afara sezonului. Suprafața este comparabilă cu aproximativ 10 stadioane, scrie publicația spaniolă Diari Digital.

În seră sunt cultivate peste un milion de plante, dispuse pe aproape 1.500 de rânduri, iar producția anuală poate ajunge la 1.250 de tone de căpșuni, potrivit publicației Campodigital.

Căpșunile cresc inclusiv iarna, datorită utilizării energiei regenerabile și a căldurii produse de un digestor anaerob. Instalația dispune de sisteme automate care reglează temperatura și umiditatea, iar apa de ploaie este colectată și reutilizată pentru irigații.

„Partea interesantă a cultivării în acest mod este că putem produce căpșuni excelente chiar și în timpul iernii”, spune James Dyson, fondatorul companiei.

„Vrem să producem cea mai bună mâncare posibilă și nu vrem să folosim substanțe chimice și nici să pulverizăm nimic”, menționează sursa citată.

„Sunt producător, așa că, într-un anumit fel, am abordat agricultura din această perspectivă. Cum o putem face mai eficientă? Ce tehnologie putem integra pentru a îmbunătăți calitatea și gustul alimentelor, pentru a valorifica mai bine terenul și astfel să putem investi mai mult și să facem o diferență în agricultură?”, adaugă James Dyson.

Sistem vertical și roți de 500 de kilograme

Proiectul se bazează pe un sistem vertical care suprapune culturile pentru a utiliza mai eficient lumina și spațiul. Fiecare plantă primește lumina naturală necesară, completată de tehnologie LED pentru stimularea creșterii. În aceste condiții, producția poate fi de până la 2,5 ori mai mare decât într-o cultură convențională.

În interiorul serei sunt instalate roți de aproximativ 500 de kilograme fiecare, care susțin mai multe rânduri de căpșuni. Acestea se rotesc lent pentru a asigura o expunere uniformă la lumina solară. Structurile au 24 de metri lungime și 5 metri înălțime.

Pe culoare circulă roboți care îngrijesc plantele. Unii sunt echipați cu lumini ce emit raze UV pentru a elimina eventualii dăunători de pe frunze. Alți roboți eliberează insecte benefice care combat afidele și alte insecte periculoase pentru cultură.

Pentru fondator, diferența dintre agricultură și producția industrială este redusă: „Fiecare șurub, senzor și robot a fost gândit pentru a optimiza producția și a îmbunătăți sustenabilitatea”.