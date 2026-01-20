Asociația Berarii României a anunțat numirea lui Boris Miloushev, Director General al Heineken România, în funcția de președinte al organizației, începând cu luna ianuarie 2026. Acesta îi va succeda lui Mihai Voicu, Director General Bergenbier S.A., care a deținut președinția Asociației pe parcursul anului 2025. Numirea are loc într-un moment considerat dificil pentru industria berii, marcat de presiuni fiscale și de un climat economic volatil, care a afectat planurile de investiții ale producătorilor.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Boris Miloushev are o experiență de peste 27 de ani în cadrul grupului HEINEKEN. El s-a alăturat HEINEKEN România în vara anului 2025, după ce a ocupat funcții de conducere pe mai multe piețe internaționale. Cea mai recentă poziție a fost cea de Director General al Heineken/SCC Portugalia.

În primul său mesaj public în calitate de viitor președinte al Asociației, Miloushev a subliniat importanța dialogului și a colaborării într-o perioadă cu numeroase provocări pentru sector. „Este esențial să consolidăm dialogul pentru a menține stabilitatea industriei”, a declarat acesta, potrivit unui comunicat al Asociației.

Industria berii, un pilon economic local

Potrivit datelor prezentate de Asociația Berarii României, peste 97% din berea consumată pe piața internă este produsă local, cu materii prime românești și prin parteneriate care susțin agricultura și furnizorii autohtoni. Industria berii contribuie cu aproximativ 3 miliarde de euro la PIB-ul României și plasează țara în top 10 producători de bere din Europa. „Alegerea unei beri locale înseamnă sprijin direct pentru comunitățile din România”, a afirmat Boris Miloushev, care a descris berea drept „o băutură socială prin excelență” și un simbol al comunității.

Directorul general al Asociației Berarii României, Constantin Bratu, a mulțumit fostului președinte Mihai Voicu pentru mandatul din 2025, un an pe care l-a descris drept „dificil pentru industrie”. Acesta și-a exprimat speranța că, sub noua conducere, dialogul cu autoritățile va deveni mai predictibil, condiție esențială pentru reluarea creșterii producției și a investițiilor. „Berarii României înseamnă investiții consistente, respect față de consumator și angajamente asumate pe termen lung”, a declarat Constantin Bratu.

Obiective strategice și sustenabilitate

Asociația Berarii României își propune să continue dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale și promovarea practicilor responsabile. Printre priorități se numără reducerea amprentei de carbon, eficientizarea consumului de resurse și implicarea în inițiative de economie circulară, precum Sistemul de Garanție-Returnare.

Potrivit organizației, sectorul berii înregistrează una dintre cele mai ridicate ponderi de ambalaje reutilizabile returnate, un rezultat considerat record la nivel industrial.

Asociația Berarii României reunește principalii producători de bere din țară și a marcat recent 20 de ani de activitate. Membrii săi produc peste 90% din berea consumată în România și includ atât marii jucători industriali, cât și berării artizanale și furnizori de materii prime.