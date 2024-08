Aromele de fum, scoase din uz/Brânza și brânzeturile, carnea, peștele și icrele pot fi puse pe piață până în 2029/”În general, alimentele afumate prezintă probleme de sănătate” – Comisia Europeană

Comisia Europeană a eliminat toate cele zece produse primare de arome de fum din lista de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare și/sau pentru producerea aromelor de fum derivate. Această listă datează de la 1 ianuarie 2014 și a fost aprobată, la vremea respectivă, printr-un regulament de punere în aplicare ( 1321/2013 ).

”Aromele de fum sunt în stare lichidă și sunt obținute prin arderea incompletă a lemnului prin piroliză, în niște reactoare speciale. Fumul este captat, analizat și fracționat”, George Grecu, consultant Industria Laptelui

„Aromă de fum” înseamnă un produs obținut prin fracționarea și purificarea unui condensat de fum care produce condensate de fum primare, fracții primare de gudron și/sau arome de fum derivate”, Regulamentul 1334/2008

Autorizațiile pentru produsele primare de arome de fum SF-001- SF-010 au fost valabile pentru o perioadă de 10 ani și au putut fi reînnoite pentru perioade suplimentare de 10 ani, la cererea adresată Comisiei de către titularul autorizației, potrivit Regulamentului 2067 publicat joi, 1 august, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

De ce autorizațiile nu au fost reînnoite

Pentru produsele primare de arome de fum SF-007 ( titular AROMARCO, s.r.o/Slovacia ) și SF-010 ( titular Nactis/Franța ) nu a fost depusă nicio cerere de reînnoire a autorizației, iar autorizația a expirat la 1 ianuarie 2024.

Pentru produsele primare de arome de fum SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 și SF-009, au fost depuse cereri de reînnoire a autorizației în iunie 2022, dar Comisia Europeană a refuzat reînnoirea autorizației printr-o serie de decizii de punere în aplicare emise anul acesta, bazate pe avizul științific negativ al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor ( EFSA ).

Experții în materie de siguranță alimentară au concluzionat că aceste arome de fum conțin substanțe chimice cu efect genotoxic.

De pildă, în cazul produsului primar de aromă de fum Scansmoke PB 1110 (SF-001), fabricat de Azelis Denmark A/S și utilizat pentru o gamă largă de produse alimentare: brânză și brânzeturi, înghețată, preparate din carne, pește, icre, supe și ciorbe, etc,. EFSA a remarcat că acesta conține substanța furan-2(5H)-onă și a concluzionat că a fost identificată o îngrijorare cu privire la genotoxicitatea acestei substanțe prin administrarea ei pe cale orală. Întrucât estimările expunerii pentru această componentă depășesc pragul de îngrijorare toxicologică (TTC – threshold of toxicological concern) de 0,0025 μg/kg greutate corporală per zi pentru mutageni și/sau agenți cancerigeni care interacționează cu ADN-ul, autoritatea a concluzionat că Scansmoke PB 1110 (SF-001) generează îngrijorare în ceea ce privește genotoxicitatea sa. În plus, autoritatea a concluzionat că alte trei componente ale Scansmoke PB 1110 (SF-001) și partea neidentificată a acestora determină o îngrijorare potențială în materie de genotoxicitate.

Scansmoke PB 1110 (SF-001) era obținut din două materii sursă: 90 % fag (Fagus sylvatica), 10 % stejar (Quercus alba).

Afumarea, o metodă cu risc pentru sănătate

Consultantul în Industria Laptelui, ing. George Grecu, a afirmat pentru G4Food că ”aromele de fum, obținute pe cale industrială și aplicate pe produsul alimentar în mod controlat, prin utilizarea unei concentrații prestabilite, pot fi mai puțin dăunătoare sănătății decât aromatizarea obținută prin afumare directă, prin arderea lemnelor. Am folosit în procesul de producere a brânzeturilor arome de fum. Acestea sunt în stare lichidă, în recipiente, și sunt turnate în apa în care apoi sunt scufundate brânzeturile. Concentrația era de 1-10%. În schimb, prin afumarea directă, cu fum eliberat de lemne, nu putem avea niciun control, pe produsul alimentar se depun toate substanțele eliberate prin ardere”.

Legislația europeană precizează același lucru:

”Compoziția chimică a fumului este complexă și depinde, printre altele, de esența de lemn utilizat, metoda de producere a fumului, conținutul de apă al lemnului, precum și de temperatura și concentrația de oxigen pe durata producerii fumului. În general, alimentele afumate prezintă probleme de sănătate, în special în ceea ce privește posibila prezență a hidrocarburilor aromate policiclice. Deoarece aromele de fum se obțin dintr-un fum supus unor procese de fracționare și purificare, utilizarea aromelor de fum este în general considerată mai puțin periculoasă pentru sănătate decât procedeul de afumare tradițional. Cu toate acestea, evaluarea siguranței trebuie să țină seama de posibila extindere a utilizării aromelor de fum comparativ cu afumarea tradițională/Reg. 2065/2003 ).

În același timp, însă, afumarea este o metodă de conservare. Specialistul George Grecu afirmă că prin tratarea cu fum, indiferent de sursa acestuia, suprafața produsului alimentar este protejată de acțiunea microorganismelor dăunătoare și este evitată astfel deprecierea sau alterarea produsului respectiv.

Termene limită pentru introducerea pe piață

Regulamentul 2067/2024 va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ( 20 august ), este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Comisia Europeană menționează însă că trebuie introduse măsuri adecvate, adaptate diferitelor tipuri de utilizări ale produselor primare cu arome de fum, pentru a permite operatorilor din sectorul alimentar să găsească alternative.

Astfel, produsele alimentare din categoriile ”brânză și brânzeturi”, ”carne”, ”Pește și produse de pescărie prelucrate, inclusiv crustacee și moluște”, ”Icre” și subcategoriile corespunzătoare, la care se adaugă aceste produse primare de arome de fum și care sunt în conformitate cu dispozițiile prevăzute pentru aceste produse primare de arome de fum în lista Uniunii înainte de 21 august 2024 trebuie autorizate pentru a fi introduse pe piață până la 1 iulie 2029 și să rămână pe piață până la data durabilității minimale sau până la data-limită de consum deoarece utilizarea produselor primare de arome de fum în sau pe astfel de produse alimentare înlocuiește procesele de afumare tradiționale iar ajustarea proceselor de producție poate necesita investiții semnificative și, în anumite cazuri, proceduri administrative de durată.

Produsele alimentare din toate celelalte categorii în care se adaugă respectivele produse primare de arome de fum și care respectă dispozițiile prevăzute pentru produsele primare de arome de fum respective din lista Uniunii înainte de 21 august 2024 trebuie să poată fi introduse pe piață până la 1 iulie 2026 și să rămână pe piață până la data durabilității lor minimale sau până la data-limită de consum, pentru a acorda suficient timp operatorilor din sectorul alimentar care utilizează respectivele produse primare de arome de fum să își adapteze rețetele produselor lor alimentare.

Din aceleași motive, preparatele care conțin aceste produse primare de arome de fum și care nu sunt destinate să fie consumate ca atare trebuie să poată fi introduse pe piață până la datele stabilite pentru produsele alimentare cărora le sunt destinate.

Pentru afumarea produselor alimentare va rămâne în uz metoda afumării naturale, directe, sau vor fi căutate alte soluții industriale permise de lege.

”Unii procesatori susțin că utilizează metoda afumării naturale, cu fum obținut direct din arderea lemnului. Cine știe ce fac exact? Ar trebui să prezinte fișa contabilă. Dacă acolo sunt menționate achiziții de arome de fum, e clar că le folosesc. Sau dacă sunt achiziții de lemn, de diferite esențe, atunci e o dovadă că folosesc fum natural și nu aromă de fum”, a mai precizat George Grecu.